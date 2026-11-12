UCHIYAMA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

UCHIYAMA stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 8,36 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei UCHIYAMA noch ein Gewinn pro Aktie von 11,10 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat UCHIYAMA 7,78 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at