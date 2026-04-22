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22.04.2026 06:31:29
UCloud Technology A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
UCloud Technology A stellte am 21.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,01 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,100 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 438,8 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 375,7 Millionen CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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