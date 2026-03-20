uCloudlink Group A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

uCloudlink Group A hat am 18.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

uCloudlink Group A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 22,3 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,170 USD gegenüber 0,120 USD im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 81,66 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 10,93 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 91,68 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at