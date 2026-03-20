|
20.03.2026 06:31:28
uCloudlink Group A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
uCloudlink Group A hat am 18.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
uCloudlink Group A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 22,3 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,170 USD gegenüber 0,120 USD im Vorjahr.
Der Umsatz lag bei 81,66 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 10,93 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 91,68 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt gaben vor dem Wochenende spürbar nach. Die US-Börsen zeigen sich ebenso mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.