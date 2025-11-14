uCloudlink Group A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

uCloudlink Group A präsentierte in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 0,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte uCloudlink Group A 0,090 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,92 Prozent zurück. Hier wurden 21,2 Millionen USD gegenüber 25,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at