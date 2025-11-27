Ucore Rare Metals gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ucore Rare Metals präsentierte am 25.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,25 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at