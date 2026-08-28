Ucore Rare Metals präsentierte Quartalsergebnisse

Ucore Rare Metals lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,07 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ucore Rare Metals ein Ergebnis je Aktie von -0,050 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at