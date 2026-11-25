Ucore Rare Metals hat am 23.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,250 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at