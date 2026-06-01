Ucore Rare Metals stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ucore Rare Metals lud am 29.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ucore Rare Metals ein EPS von -0,080 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at