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20.03.2026 06:31:28
Ucore Rare Metals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Ucore Rare Metals hat am 18.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 CAD gegenüber -0,030 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
Ucore Rare Metals hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,460 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,220 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
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