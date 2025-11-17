Uday Jewellery Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Uday Jewellery Industries hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 2,56 INR. Im letzten Jahr hatte Uday Jewellery Industries einen Gewinn von 1,21 INR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Uday Jewellery Industries mit einem Umsatz von insgesamt 1,36 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 622,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 117,81 Prozent gesteigert.

