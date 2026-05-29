Uday Jewellery Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Uday Jewellery Industries lud am 28.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,52 INR, nach 0,450 INR im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Uday Jewellery Industries mit einem Umsatz von insgesamt 2,26 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 845,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 167,79 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 10,78 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Uday Jewellery Industries 4,89 INR je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahr hat Uday Jewellery Industries im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 152,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,26 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 2,87 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at