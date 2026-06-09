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09.06.2026 06:31:30
Udayshivakumar Infra mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Udayshivakumar Infra hat am 06.06.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,45 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Udayshivakumar Infra ein EPS von -1,130 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 480,5 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 57,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,12 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,330 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Udayshivakumar Infra -1,180 INR je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde auf 2,11 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 26,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,89 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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