UDE informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

UDE präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,43 TWD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,65 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,22 Milliarden TWD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte UDE einen Umsatz von 1,54 Milliarden TWD eingefahren.

Redaktion finanzen.at