UDE legte Quartalsergebnis vor

UDE präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,75 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,67 TWD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat UDE im vergangenen Quartal 2,45 Milliarden TWD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 63,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UDE 1,50 Milliarden TWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at