Udemy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Udemy hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,01 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Udemy noch ein Gewinn pro Aktie von -0,170 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 195,7 Millionen USD gegenüber 195,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at