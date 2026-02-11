|
11.02.2026 06:31:28
UDR informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
UDR hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,020 USD je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Quartal hat UDR mit einem Umsatz von insgesamt 433,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 422,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,46 Prozent gesteigert.
In Sachen EPS wurden 1,13 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UDR 0,260 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,71 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
