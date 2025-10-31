UDR öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

UDR äußerte sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 USD, nach 0,060 USD im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat UDR mit einem Umsatz von insgesamt 431,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 420,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,78 Prozent gesteigert.

