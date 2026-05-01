UDR stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

UDR präsentierte in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,57 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UDR 0,230 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UDR im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 425,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 422,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at