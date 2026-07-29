UDR vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

UDR lud am 27.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,110 USD je Aktie in den Büchern standen.

UDR hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 425,4 Millionen USD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 425,4 Millionen USD erzielt hatte.

Redaktion finanzen.at