Üben im Eis: Dänische Soldaten in Grönland gelandet

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund der angespannten Situation um Grönland hat Dänemark erneut Soldaten auf die Arktisinsel geschickt. Am Abend landete eine Maschine der Fluggesellschaft Atlantic Airways zunächst in der Hauptstadt Nuuk. Einige Soldaten flogen nach Angaben des dänischen Rundfunks anschließend weiter in die Siedlung Kangerlussuaq nördlich von Nuuk.

"Wir freuen uns darauf, uns hier die Einrichtungen anzusehen. Wir haben gehört, dass es superspannend sein soll, in der Arktis zu trainieren", sagte ein Oberleutnant dem Sender DR nach der Ankunft der Soldaten.

Der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau zufolge sind die Soldaten Teil der von den Dänen koordinierten Übung "Arctic Endurance", die sich nach Angaben von Søren Andersen, Chef des Arktischen Kommandos, noch über das ganze Jahr erstrecken könnte. Das Arktische Kommando ist eine Einheit der dänischen Streitkräfte in Nuuk.

Wie viele dänische Soldaten inzwischen in Grönland seien, wollte Andersen auf Nachfrage nicht preisgeben. Dem grönländischen Sender KNR zufolge soll es sich um mindestens hundert Soldaten in Nuuk und weitere hundert in Kangerlussuaq handeln.

Zuvor waren in der vergangenen Woche nicht nur dänische, sondern auch internationale Soldaten - unter anderem aus Deutschland, Norwegen, Schweden und Großbritannien - zu einer mehrtägigen Erkundungstour in Grönland angekommen. Inzwischen sind die deutschen Bundeswehrsoldaten wieder abgereist./wbj/DP/mis

