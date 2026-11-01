01.11.2026 13:44:38

Über 100 verletzte Polizisten in Frankfurt - 54 Festnahmen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Krawallen in Frankfurt am Main sind mehr als 100 Polizeikräfte verletzt worden. Darunter sei auch ein schwerer verletzter Polizist, sagte der hessische Innenminister Roman Poseck (CDU) in Frankfurt. Der habe nach einem Steinwurf ins Gesicht Zähne verloren.

Die Polizei, die in der Spitze mit bis zu 1.300 Kräften vor Ort war, habe 54 Personen festgenommen, sie seien im Alter zwischen 13 und 29 Jahren, sagte Poseck. 17 Geschäfte seien beschädigt und fünf geplündert worden. "Sie haben jedenfalls überwiegend die deutsche Staatsangehörigkeit", sagte Poseck über die Festgenommenen.

Die Polizei gehe derzeit davon aus, dass sie es mit 1.000 bis 1.500 gewaltbereiten Störern zu tun hatte, "überwiegend aus einem migrantischen Milieu"./chs/DP/zb

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