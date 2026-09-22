22.09.2026 11:10:38

Über 180 Medien bei Aktionswoche für unabhängigen Journalismus

BERLIN (dpa-AFX) - Mehr als 180 öffentlich-rechtliche und private Sender, Zeitungen und Zeitschriften haben sich an einer bundesweiten Aktionswoche für unabhängigen Journalismus beteiligt. Die Initiatoren ziehen nun eine positive Bilanz. "Allein am 15. September, dem internationalen Tag der Demokratie, hat die Berichterstattung rund um die Kampagne deutlich mehr als 10 Millionen Menschen erreicht", teilten die Initiatoren der Aktion "Demokratie braucht viele Stimmen" mit.

In der Zeit vom 14. bis 19. September seien Hunderte Beiträge zum Journalismus und seinen Stellenwert entstanden. Jede Redaktion - unter anderem beteiligten sich ARD, ZDF, RTL Deutschland und ProSiebenSat.1 sowie zahlreiche Medienverbände wie der BDZV, MVFP und der Verband Privater Medien (Vaunet) - habe eigenverantwortlich über Themen und Perspektiven entschieden. Am Haus der Presse in Berlin war auch ein Banner mit der Botschaft der Aktion aufgehängt worden.

"Was die Beteiligten verbindet, ist die Überzeugung, dass eine lebendige Demokratie freie Medien, glaubwürdige Informationen und journalistische Verantwortung braucht", so die Initiatoren./eub/DP/mis

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