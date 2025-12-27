AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
|
27.12.2025 15:07:00
Über 220 m² Fläche: Neuer Satellit von AST SpaceMobile ist noch größer
An riesige Satelliten will AST SpaceMobile handelsübliche Smartphones direkt anbinden. Nun ist ein noch größerer gestartet, dutzende sollen 2026 folgen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
