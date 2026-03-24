Allane Aktie
WKN DE: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6
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24.03.2026 09:21:25
Über 3.000 erfolgreich vermittelte THG-Prämien: Kunden profitieren vom Service der Allane Mobility Group
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PRESSEMITTEILUNG
Garching bei München, 24. März 2026 – Die Allane Mobility Group („das Unternehmen“), Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen, hat seit Einführung ihres THG-Services im Jahr 2023 gemeinsam mit ihrem Partner Elektrovorteil mehr als 3.000 THG-Prämien für Halter von Elektrofahrzeugen erfolgreich vermittelt. Damit unterstützt das Unternehmen Privat- und Gewerbekunden dabei, sich über Allane.de („Allane“) unkompliziert eine jährliche Prämie für ihr E-Fahrzeug zu sichern. Auch im Jahr 2026 bietet Allane seinen Kunden diesen Service an.
** Der Auszahlungszeitraum kann variieren, da er von den Bearbeitungszeiten des Umweltbundesamts abhängt.
Philipp Schwenke, Division Head Sales der Allane SE: „Dass sich bereits mehr als 3.000 Elektrofahrzeughalter für unseren THG-Service entschieden haben, zeigt, wie groß der Bedarf an einfachen und verlässlichen Lösungen ist. Wir kombinieren attraktive, garantierte Auszahlungen mit einem vollständig digitalen Prozess – und leisten damit einen konkreten Beitrag, Elektromobilität wirtschaftlich noch attraktiver zu machen.“
Allane.de arbeitet bei der Abwicklung mit dem spezialisierten Anbieter Elektrovorteil zusammen Der Partner wird auf der Bewertungsplattform Trustpilot aktuell mit einem Score von 4,6 („Hervorragend“) auf Basis von über 18.000 Bewertungen geführt, was auf eine hohe Kundenzufriedenheit mit dem Service hinweist.
Über Allane Mobility Group:
Die Allane Mobility Group mit Sitz in Garching bei München ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftssegmenten Flottenleasing, Online Retail, Captive Leasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen.
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Emittent/Herausgeber: Allane SE
Schlagwort(e): Auto
24.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Allane SE
|Parkring 33
|85748 Garching bei München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89 7080 81 610
|E-Mail:
|ir@allane.com
|Internet:
|http://ir.allane-mobility-group.com
|ISIN:
|DE000A0DPRE6, DE000A2DADR6, DE000A2LQKV2
|WKN:
|A0DPRE
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
|EQS News ID:
|2296184
|Ende der Mitteilung
|EQS-Media
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2296184 24.03.2026 CET/CEST
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