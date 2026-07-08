Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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08.07.2026 16:21:01
Über 30 Milliarden Dollar: Apple schließt neuen Chip-Deal in den USA ab
Die Angst im Westen ist groß: Asien droht, ein Monopol bei der für die Wirtschaft essenziellen Chip-Industrie aufzubauen. Ein neuer Auftrag von Apple soll den USA mehr Unabhängigkeit bringen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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