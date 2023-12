Über 50 Verletzte bei russischem Raketenangriff auf Kiew

Kiew/Oslo (Reuters) - Beim zweiten russischen Raketenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew in dieser Woche sind mindestens 53 Menschen verletzt worden.

Unter ihnen seien sechs Kinder, teilte die Polizei am Mittwochmorgen nach dem nächtlichen Angriff mit. 18 Menschen hätten ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Mehrere Wohnhäuser und ein Kinderkrankenhaus wurden bei dem Angriff in der Nacht zum Mittwoch beschädigt. Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, es seien alle zehn ballistischen Raketen abgefangen worden, die das russische Militär auf Kiew abgefeuert habe. Herabstürzende Trümmer hätten aber in vier Stadtbezirken am Fluss Dnipro Menschen verletzt und Gebäude beschädigt. Fensterscheiben gingen zu Bruch. Raketentrümmer rissen einen großen Krater in die Straße und zerstörten parkende Autos.

In einem Kinderkrankenhaus im Kiewer Bezirk Dniprowskyj seien Fenster und Eingänge durch Trümmer zerstört worden, schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram. Verletzte habe es dort nach ersten Erkenntnissen aber nicht gegeben. Dagegen seien viele Menschen verletzt worden, als mehrere Wohngebäude im selben Stadtbezirk von Raketentrümmern getroffen worden seien, teilte der Leiter der Militärverwaltung von Kiew, Serhij Popko, auf Telegram mit. Zudem sei die Wasserversorgung von Dniprowskyj beschädigt worden. Auch in den Stadtbezirken Desnjanskyj, Darnizkyj und Holosijwskyj wurden Gebäude beschädigt.

Nach Angaben des ukrainischen Militärs setzten die russischen Streitkräfte Raketen vom Typ Iskander-M und S-300 ein. Diese extrem schnellen Raketen sind eigentlich für die Luftverteidigung gedacht, sie können aber auch auf Ziele am Boden gerichtet werden. Erst am Montag war eine ganze Reihe von russischen Raketen auf Kiew abgefeuert worden. Vier Menschen wurden dabei verletzt.

Andrij Jermak, der Stabschef des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, unterstrich die Bedeutung westlicher Waffen bei der Abwehr solcher Luftangriffe. "Die Wirksamkeit westlicher Waffen in den Händen ukrainischer Soldaten kann nicht bezweifelt werden", schrieb Jermak auf Telegram. "Aber es gibt Opfer durch herabstürzende Raketentrümmer. Häuser sind niedergebrannt. Kiew wird mit ballistischen Raketen getroffen." Präsident Selenskyj hatte am Dienstag in Washington bei einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden und im US-Repräsentantenhaus um Unterstützung für sein Land geworben. Die Militärhilfe wird von den Republikanern derzeit im Repräsentantenhaus blockiert. Biden warnte die Republikaner, die im Repräsentantenhaus die Mehrheit haben, davor, mit ihrem Nein zur Militärhilfe dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ein "Weihnachtsgeschenk" zu machen. Putin setze darauf, dass die USA der Ukraine nicht helfen, sagte Biden bei einer Pressekonferenz mit Selenskyj. "Wir müssen... ihm das Gegenteil beweisen."

Der ukrainische Präsident reiste nach seinem USA-Besuch nach Norwegen weiter, wie die dortige Regierung mitteilte. In Oslo sollten sich im Laufe des Tages die Staats- und Regierungschefs der fünf nordischen Länder Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden treffen. "Norwegen wird den Verteidigungskampf der Ukraine weiterhin unterstützen", erklärte Ministerpräsident Jonas Gahr Stoere. "Wir leisten gezielte und langfristige Unterstützung, um die Ukraine in ihrem Kampf für Freiheit und Demokratie zu unterstützen." Die Bemühungen der Ukraine seien wichtig, um auch in Norwegen Freiheit und Sicherheit zu gewährleisten."

(Bericht von: Sergiy Karazy, Valentyn Ogirenko, Louise Breusch Rasmussen, geschrieben von Sabine Ehrhardt, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)