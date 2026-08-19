Unitree Aktie
WKN DE: UNITRE / ISIN: NET001UNI000
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19.08.2026 08:09:15
Über 600 Prozent Kursplus: Roboterbauer Unitree feiert fulminantes Börsendebüt
Unitree wurde mit tanzenden und Kampfsport treibenden Robotern bekannt. Mittlerweile ist der chinesische Hersteller, gemessen am Umsatz, der weltweit größte Anbieter humanoider Roboter. Der Börsenstart des Unternehmens zeigt, wie groß die Erwartungen der Anleger sind.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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