PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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15.08.2026 03:18:11
Über zwölf Euro pro Packung?: Streeck pocht auf höhere Tabaksteuer als bisher geplant
Zigarettenpackungen sollen bis 2030 stufenweise teurer werden. Der Bundestag muss den Plänen des Kabinetts noch zustimmen. Die Erhöhung der Tabaksteuer dürfe "nicht so kleckerweise" sein, appelliert Hendrik Streeck an seine eigene Fraktion.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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