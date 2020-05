ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, -2

Der Bestand an Wertpapieren, die die Zentralbanken des Eurosystems im Rahmen der Ankaufprogramme APP und PEPP halten, hat sich in der Woche zum 1. Mai 2020 weniger stark als zuvor erhöht. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) nahm er um 20,794 Milliarden Euro auf 2.823,767 (Vorwoche: 2.802,973) Milliarden zu. In der Vorwoche hatte er sich um 35,532 Milliarden Euro ausgeweitet. Das Volumen der im Rahmen des Pandemiekaufprogramms PEPP erworbenen Papiere nahm um 22,092 (+26,045) Milliarden Euro auf 1,298 (+9,487) Milliarden zu, während das der APP-Bestände um 1,298 Milliarden auf 2.704,956 (2.706,254) Milliarden Euro sank.

EZB: PEPP-Käufe im April mehr als doppelt so hoch wie APP

Die Zentralbanken des Eurosystems haben ihre Anleihekäufe im April stark auf das flexiblere Pandemieprogramm PEPP konzentriert. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) nahmen die PEPP-Anleihebestände um 103,266 (März: 15,444) Milliarden Euro zu, die APP-Bestände dagegen nur um 38,489 (51,414) Milliarden Euro. Das PEPP-Volumen war damit mehr als doppelt so hoch wie das des APP, bei dem Anleihen über 34,161 Milliarden Euro fällig wurden.

Arbeitslosigkeit in Österreich steigt auf historischen Höchststand

Die Arbeitslosigkeit in Österreich ist wegen der Corona-Krise auf einen historischen Höchststand gestiegen. Im April seien 571.477 Menschen arbeitslos gemeldet gewesen, teilte am Montag die Arbeitsagentur AMS mit. Die Arbeitslosenquote liege bei 12,8 Prozent. Damit waren Ende April mehr als 210.000 mehr Österreicher ohne Job als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres.

Mexiko korrigiert Zahl der Corona-Fälle deutlich nach oben

Die Behörden in Mexiko haben die offizielle Zahl der Corona-Fälle in dem Land deutlich nach oben korrigiert. Es sei von 128.033 Infektionen auszugehen, teilte die Regierung unter Berufung auf ein epidemiologisches Berechnungsmodell mit. Bislang waren in Mexiko 23.471 Fälle verzeichnet worden.

DJG/DJN/AFP/apo/bam

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2020 13:00 ET (17:00 GMT)