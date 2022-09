ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, -2

Wegen heftiger Unwetter sind auf den Kanarischen Inseln seit dem Wochenende mehr als 640 Flüge gestrichen worden. Sintflutartige Regenfälle und starke Windböen durch den Tropensturm "Hermine" machten viele Starts und Landungen unmöglich, wie der spanische Flughafenbetreiber Aena am Montag mitteilte.

Wirtschaftsindex der Chicago-Fed fällt im August

Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im August abgeschwächt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) fiel auf einen Stand von 0,00, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Für den Juli wurde der Indexstand auf plus 0,29 revidiert, nachdem zunächst ein Wert von plus 0,27 genannt worden war.

Fed/Collins will höhere Zinsen auch bei Konjunkturabkühlung

Die neue Präsidentin der Federal Reserve Bank of Boston, Susan Collins, will die US-Inflation auch dann auf 2 Prozent senken, wenn dies die Konjunktur belasten würde. In ihren ersten öffentlichen Äußerungen als Chefin der Bostoner Fed sagte Collins, sie unterstütze weitere Zinserhöhungen, wie sie von der US-Notenbank Fed vergangene Woche prognostiziert wurden. Die Zentralbank will die Zinsen bis zum nächsten Jahr aggressiv anheben, trotz der zunehmenden Befürchtungen einer wirtschaftlichen Verlangsamung oder einer Rezession.

13 Tote bei Schusswaffenangriff in russischer Schule

Ein vom Kreml als mutmaßlicher Neofaschist eingestufter Schütze hat in einer russischen Schule 13 Menschen getötet, darunter sieben Kinder. 21 weitere Menschen, darunter 14 Kinder, hätten bei dem Schusswaffenangriff in Ischewsk Verletzungen erlitten, teilte das russische Ermittlungskomitee mit. Der mutmaßliche Schütze beging nach vorläufigen Erkenntnissen der Ermittler in der Schule Suizid. Russlands Staatschef Wladimir Putin sprach von einem "Terrorangriff".

Hurrikan "Ian" steuert auf Westen Kubas zu

Der Tropensturm "Ian" ist auf seinem Weg nach Kuba zu einem Hurrikan der Kategorie eins hochgestuft worden. Das Nationale Hurrikan-Zentrum der USA (NHC) warnte am Montag vor einer "weiteren schnellen Verstärkung" des Hurrikans im Laufe des Tages. "Ian" steuere mit Windgeschwindigkeiten von 120 Stundenkilometern auf die Kaimaninseln und den Westen Kubas zu, hieß es.

+++ Konjunkturdaten +++

Brasilien Leistungsbilanz Juli Defizit 4,1 Mrd USD (Juni: Überschuss 1,3 Mrd USD)

Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen Juli 7,7 Mrd USD

Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen 12 Monate 65,6 Mrd USD

