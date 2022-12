ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, -2

Russische Angriffe auf Cherson im Süden der Ukraine haben zu einem Zusammenbruch der Stromversorgung in der Stadt geführt. Die Stadt sei "völlig ohne Strom", erklärte Regionalgouverneur Jaroslaw Januschewitsch im Onlinedienst Telegram. Eine Infrastruktur-Einrichtung am Hafen werde weiterhin bombardiert. Bei der ersten Gelegenheit würden Mitarbeiter der Elektrizitätswerke damit beginnen, die Stromversorgung wiederherzustellen. Nach Angaben des stellvertretenden Leiters des ukrainischen Präsidialbüros, Kyrylo Tymoschenko, wurden bei den russischen Angriffen auf Cherson zwei Menschen getötet.

EU-Parlament stuft historische Hungersnot in Ukraine als Völkermord ein

Wenige Wochen nach dem Bundestag hat auch das Europaparlament die Hungersnot in der Ukraine in den 1930er Jahren mit Millionen von Toten als Völkermord eingestuft. Die Abgeordneten in Straßburg nahmen eine entsprechende Resolution fast einstimmig an. Darin heißt es unter anderem, dass die Hungersnot "vom Sowjetregime in der Absicht verübt wurde, eine Gruppe von Menschen zu vernichten, indem sie ihnen absichtlich Lebensbedingungen zufügten, die unweigerlich zu ihrer physischen Vernichtung führten".

+++ Konjunkturdaten +++

US/Lagerbestände Okt +0,3%; (PROG: +0,4%) gg Vm

December 15, 2022 13:14 ET (18:14 GMT)