ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, -2

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat eine Verschiebung der Präsidentschafts- und Parlamentswahlen angesichts des verheerenden Erdbebens in seinem Land ausgeschlossen. "Die (türkischen) Bürger werden am 14. Mai tun, was nötig ist", sagte er am Mittwoch im Parlament.

China und Belarus üben Schulterschluss bei Staatsbesuch von Lukaschenko

China und Belarus haben bei einem Staatsbesuch des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko am Mittwoch in Peking den Schulterschluss zelebriert. Bei einem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping machte Lukaschenko seine uneingeschränkte Unterstützung für das chinesische Positionspapier zum Ukraine-Krieg deutlich. Belarus "unterstützt die Initiative zur internationalen Sicherheit, die Sie vorgelegt haben, voll", sagte Lukaschenko zu Xi.

+++ Konjunkturdaten +++

*US/Bauausgaben Jan -0,1% (PROG: +0,2%) gg Vm

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2023 13:00 ET (18:00 GMT)