US-Auftragseingang bricht im März um 10,3 Prozent ein

Der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im März um 10,3 Prozent gegenüber dem Vormonat verringert. Volkswirte hatten mit einem Rückgang um 9,2 Prozent gerechnet. Für den Vormonat ergab sich ein Minus von 0,1 Prozent, wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte. Vorläufig war ein unverändertes Niveau gemeldet worden. Beim Bestelleingang für langlebige Wirtschaftsgüter meldete das Ministerium für März ein Rückgang von 14,7 Prozent nach vorläufig minus 14,4 Prozent. Der Auftragseingang ohne Berücksichtigung des Rüstungssektors sank um 10,7 Prozent. Die Order ohne Transportbereich nahmen um 3,7 Prozent ab.

EU sammelt bei Corona-Geberkonferenz 7,4 Milliarden Euro ein

Die Teilnehmer der von der EU organisierten internationalen Geberkonferenz haben 7,4 Milliarden Euro für einen Impfstoff und den Kampf gegen das neuartige Coronavirus zugesagt. Damit verfehlte die von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einberufene Veranstaltung knapp das erklärte Ziel von 7,5 Milliarden Euro. Laut Kommissionsangaben leistete Frankreich mit rund 1,5 Milliarden Euro an Zusagen und Kreditgarantien den größten Beitrag.

Bundesregierung: Autogipfel entscheidet nicht über Kaufprämien

Beim Autogipfel am morgigen Dienstag soll nicht über mögliche Kaufprämien entschieden werden. Eine entsprechende Ankündigung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bekräftigte ihr Sprecher Steffen Seibert in Berlin. Vielmehr gehe es in der Schaltkonferenz ab 10.30 Uhr darum, ein genaueres Bild über die Auswirkungen der Pandemie auf die Branche und mögliche Wege aus der Krise zu erhalten. Themen sind etwa die Probleme bei den Lieferketten, der Einfluss auf Jobs und der Umgang mit Kurzarbeit. Es ist das zweite Spitzengespräch von Bund und Autoindustrie über die Corona-Krise seit Anfang April.

CDU-Wirtschaftsrat kritisiert Scholz wegen Finanztransaktionssteuer

Der Wirtschaftsrat der CDU hat die von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) geplante Finanztransaktionssteuer abgelehnt und Scholz wegen seiner erneut diskutierten Pläne hart kritisiert. "Es ist schockierend, dass ein Bundesfinanzminister in der schwersten Wirtschaftskrise seit 75 Jahren eine neue Steuer einführen will", erklärte der Generalsekretär des Unternehmerverbands, Wolfgang Steiger. Stattdessen seien die Unternehmen auf steuerliche Entlastungen angewiesen. "Der Bundesfinanzminister verkennt die steuerpolitischen Prioritäten", kritisierte Steiger.

Karliczek erhöht bei Wasserstoffstrategie Druck

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat ihre Kabinettskollegen zur Beilegung des Streits um die Nationale Wasserstoffstrategie gemahnt. "Trotz der Corona-Pandemie dürfen wir beim Thema Wasserstoff nicht noch mehr Zeit verlieren", sagte die CDU-Politikerin dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Das Papier müsse noch Anfang Mai im Bundeskabinett beschlossen werden. "Wir müssen den Menschen im Land und auch unserer Wirtschaft zeigen, dass wir auch in diesen Tagen an die Zeit nach der Pandemie denken", forderte Karliczek. Ursprünglich sollte die Strategie am vergangenen Mittwoch ins Kabinett eingebracht werden. Die nächste mögliche Sitzung wäre der kommende Mittwoch (6. Mai). Doch seit Monaten streiten sich die federführenden Ministerien über die Vorlage.

Regierung bekennt sich zur nuklearen Teilhabe

Die Bundesregierung hat sich zum Konzept der "nuklearen Teilhabe" bekannt und damit Forderungen aus der SPD-Partei- und Fraktionsspitze zu einem Kurswechsel widersprochen. "Wir bleiben als Bundesregierung dem Ziel einer nuklearwaffenfreien Welt in Frieden und Sicherheit verpflichtet", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Wir sind uns da transatlantisch und mit den europäischen Partnern einig."

Union: Staatliche Beteiligung an Lufthansa zeitlich begrenzen

Die Unions-Bundestagsfraktion hat eine zeitliche Begrenzung einer möglichen Staatsbeteiligung an der Lufthansa AG mit einer nur passiven Rolle des Staates angemahnt und damit Vorstellungen aus der SPD widersprochen. "Bei der Lufthansa-Rettung reden wir über eine vorübergehende staatliche Unterstützung zur Stabilisierung der Lufthansa und nicht über den Aufbau eines Staatsunternehmens mit Durchgriffsrechten", erklärte der für Verkehrspolitik zuständige Fraktionsvize Ulrich Lange.

Mangelnder Netzausbau führt zu weiterhin hohem Reservebedarf

Wegen des schleppenden Netzausbaus braucht Deutschland weiterhin hohe Strommengen als Reserveleistung. Der Bedarf aus Netzreservekraftwerken liegt im kommenden Winter bei 6.596 Megawatt und damit auf dem Niveau der vergangenen Jahre, wie die Bundesnetzagentur mitteilte. In Zukunft werde der Bedarf sogar noch steigen. So muss im Winter 2024/25 sogar eine Netzreserve von 8.042 Megawatt vorgehalten werden. Grund seien weiterhin fehlende Stromautobahnen.

Grenzkontrollen bis zum 15. Mai verlängert

Die Kontrollen an den deutschen Grenzen werden bis mindestens 15. Mai aufrechterhalten. Ein entsprechendes Schreiben aus dem Ressort von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) werde noch am heutigen Montag an die EU-Kommission versendet, erklärte sein Sprecher Steve Alter in Berlin. Seehofer hatte seine Entscheidung bereits in der vergangenen Woche im sogenannten Corona-Kabinett eingebracht.

Corona drückt Zahlungsmoral von Verbrauchern und Firmen

Die Corona-Krise hat die Zahlungsmoral von Verbrauchern und Unternehmen gedrückt. Das ergab eine Umfrage des Bundesverbands Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU). Diese zeige, dass es sich erst um den Beginn einer noch stärkeren Eintrübung handeln dürfte. "Millionen von Arbeitnehmern fehlen im Moment die Einnahmen, um alle ihre Rechnungen zuverlässig und pünktlich bezahlen zu können", erklärte BDIU-Präsidentin Kirsten Pedd.

Klingbeil kritisiert Vorpreschen einzelner Länder bei Corona-Lockerungen

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat das Vorpreschen einzelner Länder bei den Lockerungen der Corona-Maßnahmen scharf kritisiert. "Die Überbietungswettkämpfe sorgen für Verunsicherung in der Bevölkerung, und das ist brandgefährlich", sagte Klingbeil der Neuen Osnabrücker Zeitung. Das nähre um sich greifende Verschwörungstheorien. "Nur wenn wir geschlossen vorgehen, können wir das Vertrauen in die Politik stärken", mahnte der SPD-Politiker. "Ich kann nur an alle Verantwortungsträger appellieren: Kommuniziert transparent, agiert geschlossen und sorgt dafür, dass die Verunsicherung nicht noch größer wird."

Bereits 10 Milliarden Euro an Corona-Soforthilfen bewilligt

Kleinunternehmer und Soloselbstständige haben bereits 10 Milliarden Euro an Corona-Soforthilfen abgerufen. Wie eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums in Berlin unter Verweis auf die bewilligten Anträge sagte, wurde damit bereits rund 1,4 Millionen Soloselbstständigen und kleinen Unternehmen geholfen.

Merkel sagt 525 Millionen Euro für Impfstoff-Forschung zu

Die Bundesregierung beteiligt sich mit zusätzlichen 525 Millionen Euro an der Erforschung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus. Das gab Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im Rahmen der EU-Geberkonferenz bekannt. Die Pandemie sei eine globale Herausforderung und könnte nur global besiegt werden, betonte sie in ihrer Videoansprache. "Deutschland ist sehr gerne und aus Überzeugung dabei."

Heil: Unternehmen sollen keine Ausbildungsplätze streichen

Hubertus Heil (SPD) hat die deutsche Wirtschaft dazu aufgerufen, trotz der Corona-Krise an der geplanten Zahl von Ausbildungsplätzen festzuhalten. "Mein Appell ist an die Wirtschaft, keine Ausbildungsplätze, die für das kommende Jahr geplant sind, in Frage zu stellen", sagte Heil bei einer Pressekonferenz mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). "Wir haben eine Situation, in der es unser Land sich nicht leisten kann, auf Ausbildungsplätze zu verzichten."

Bank of England veröffentlicht Zinsentscheid am 7. Mai früher

Die Bank of England (BoE) veröffentlicht ihre Zinsentscheidung am Donnerstag schon um 8.00 Uhr (MESZ) und nicht erst wie üblich um 13.00 Uhr. Wie die BoE mitteilte, wird sie auch ihre aktualisierten Wirtschaftsprognosen vorlegen sowie einen vorläufigen Bericht ihres Ausschusses für Finanzstabilität, der aufgrund der Pandemie vorgezogen wird.

Britischer Staatsminister muss wegen Amtsmissbrauchs zurücktreten

Wegen Amtsmissbrauchs hat in Großbritannien ein enger Vertrauter von Premierminister Boris Johnson sein Regierungsamt verloren. Der für internationale Handelsbeziehungen zuständige Staatsminister Conor Burns sei zurückgetreten, teilte ein Regierungssprecher in London mit. Zuvor hatte ein Untersuchungsausschuss des Parlaments festgestellt, dass der Abgeordnete sein Amt in einem persönlichen Streit habe ausnutzen wollen.

EZB: QE-Anleihebestände steigen in Vorwoche schwächer

