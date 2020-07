Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Stimmung der Verbraucher im Euroraum verschlechtert sich leicht

Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hat sich im Juli unerwartet eingetrübt. Der von der EU-Kommission ermittelte Index verringerte sich um 0,3 auf minus 15,0 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg auf minus 12,0 prognostiziert. Für die EU-28 blieb der Wert bei minus 15,6. Der endgültige Indexstand des Verbrauchervertrauens für Juli wird in der kommenden Woche veröffentlicht.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe etwas höher als erwartet

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 18. Juli 2020 entgegen den Erwartungen nicht stagniert. Im Vergleich zur Vorwoche stieg sie auf saisonbereinigter Basis um 109.000 auf 1.416.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Wert auf dem Niveau der Vorwoche von 1.300.000 vorhergesagt. Dieser Wert wurde zugleich nach oben revidiert auf 1.307.000.

EU-Parlament lehnt Gipfel-Einigung für nächsten EU-Haushalt ab

Das EU-Parlament hat Widerstand gegen die Beschlüsse der Staats- und Regierungschefs für den nächsten mehrjährigen Gemeinschaftshaushalt angekündigt. Die Abgeordneten lehnten in einer am Donnerstag in Brüssel mit breiter Mehrheit verabschiedeten Entschließung den beim EU-Gipfel erzielten Kompromiss "in seiner derzeitigen Fassung" ab. Die Volksvertretung werde ihre Zustimmung "verweigern, bis (...) eine zufriedenstellende Einigung erzielt wird", heißt es dort.

EU-Kommission für Nachverhandlungen mit Parlament zum Billionen-Finanzpaket

Die EU-Kommission hat sich für Nachverhandlungen mit dem EU-Parlament über die Gipfelbeschlüsse zum milliardenschweren Finanzpaket ausgesprochen. Er teile die Kritik der EU-Abgeordneten an der geplanten Ausgestaltung des nächsten mehrjährigen EU-Haushalts, sagte Haushaltskommissar Johannes Hahn am Donnerstag im EU-Parlament. Gerade in Bereichen wie der Außenpolitik sehe er die Möglichkeit für Nachverhandlungen.

ZDH: Kürzung von EU-Programmen muss nachverhandelt werden

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) hat angesichts einer vom Europaparlament geplanten Entschließung zum EU-Aufbaufonds und zum Siebenjahres-Finanzplan Nachverhandlungen gefordert, um geplante massive Kürzungen mehrerer Programme zu verhindern.

Barnier hält Brexit-Handelsabkommen derzeit für "unwahrscheinlich"

EU-Chefunterhändler Michel Barnier hält eine Einigung mit Großbritannien über ein Handelsabkommen nach dem Brexit zum jetzigen Zeitpunkt für "unwahrscheinlich". Die britische Regierung weigere sich, "sich zu offenen und fairen Wettbewerbsbedingungen und einem ausgewogenen Fischereiabkommen zu verpflichten", sagte er nach einer weiteren Verhandlungsrunde in London am Donnerstag. Auch der britische Chefunterhändler David Frost schloss ein Scheitern der Verhandlungen nicht aus.

Türkische Zentralbank lässt Leitzins unverändert

Die türkische Zentralbank hat ihren Leitzins den zweiten Monat in Folge unverändert gelassen. Wie sie am Donnerstag mitteilte, bleibt der geldpolitische Schlüsselsatz bei 8,25 Prozent. Die Zentralbank begründete die Entscheidung mit der Absicht, den Inflationsdruck einzudämmen und verwies auf Anzeichen für eine wirtschaftliche Erholung. "Um den disinflationären Prozess in Gang zu halten, müssen wir unsere vorsichtige Geldpolitik fortführen", heißt es im Statement der Zentralbank.

Scheuer hält freien Mittelplatz an Bord für "nicht notwendig"

BERLIN (Dow Jones)--Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat deutsche Airlines für ihre Entscheidung verteidigt, die Flugzeuge trotz der Corona-Pandemie voll mit Passagieren zu besetzen. "Das ist eine Diskussion gewesen, die wir wissenschaftlich aufgeklärt haben und gesagt haben, es ist nicht notwendig in der Situation des Flugzeugs und der Flugzeugkabine", sagte Scheuer.

Autohändler fordern Ausweitung der E-Auto-Prämien - 15.000 Fahrzeuge unverkauft

Autohändler haben an die Bundesregierung appelliert, die höheren Prämien für Elektroautos auszuweiten. In einem Schreiben an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) drängt der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) auf entsprechende Nachbesserungen der Förderrichtlinie. Es gebe für die Autohäuser derzeit "Probleme bei der Vermarktung von bereits zugelassenen E-Fahrzeugen, weil sie durch die Innovationsprämie schlagartig abgewertet werden", warnte ZDK-Präsident Jürgen Karpinski.

Italienischer Politiker gründet Italexit-Partei

In Italien hat der Politiker Gianluigi Paragone die Partei Italexit gegründet, mit der er sein Land nach dem Vorbild des Brexit aus der EU führen will. Die Zustimmung zur Partei werde "im gleichen Tempo wachsen, wie die Lügen, die Europa uns erzählt", sagte Paragone am Donnerstag bei der Vorstellung von Italexit. Er habe sich nach einem Treffen mit dem Chef der Brexit-Partei Nigel Farage vor zwei Tagen in London dazu entschlossen, seine Partei vorzustellen.

Seehofer warnt vor steigenden Flüchtlingszahlen auf der Balkanroute

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat vor steigenden Flüchtlingszahlen auf der Balkanroute gewarnt. "Die Migration auf der Westbalkanroute steigt und der Zustand ungeordneter Migration muss beendet werden", sagte Seehofer am Donnerstag zum Abschluss einer Konferenz in Wien zur Bekämpfung der illegalen Migration der Bild-Zeitung. Die Staaten entlang der Balkanroute müssten dabei in allen Bereichen unterstützt werden und eng zusammenarbeiten.

Belgien verschärft Corona-Maßnahmen wegen steigender Ansteckungszahlen

Belgien hat wegen erneut steigender Ansteckungszahlen die Schutzmaßnahmen gegen das neuartige Coronavirus verschärft. An allen "starkbesuchten Orten" wie etwa Märkten, Einkaufsstraßen, Hotels, Restaurants oder Cafes gelte ab Samstag Maskenpflicht, sagte Regierungschefin Sophie Wilmès.

Spiegel: Deutsche Rechtsradikale wollen Kolonie in Kanada aufbauen

Deutsche Rechtsradikale und Verschwörungsideologen sind einem Bericht des "Spiegels" zufolge dabei, in Kanada eine Kolonie von Gleichgesinnten aufzubauen. Hunderte Deutsche hätten sich bereits auf der Insel Cape Breton in der östlichen Provinz Nova Scotia angesiedelt, berichtete das Magazin am Donnerstag. Es berief sich auf Kaufverträge, Wertgutachten, Gerichtsakten sowie Protokolle von Betroffenen.

+++ Konjunkturdaten +++

SÜDAFRIKA

Zentralbank senkt Leitzins auf 3,50% (zuvor: 3,75%)

USA

Index der Frühindikatoren Juni +2,0% gegen Vormonat

Index der nachlaufenden Indikatoren Juni -2,5% gg Vm

Index der gleichlaufenden Indikatoren Juni +2,5% gegen Vormonat

