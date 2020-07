Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche HVPI-Inflation sinkt im Juli mit Steuersenkung auf Null

Die zum 1. Juli gesenkte Mehrwertsteuer sorgt für spürbar sinkende Preise in Deutschland. Die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene jährliche Inflationsrate sank im Juli auf 0,0 (Vormonat: 0,8) Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten 0,2 Prozent Inflation prognostiziert. Gegenüber dem Vormonat fiel der Index um 0,5 Prozent. Volkswirte hatten einen Rückgang um 0,4 Prozent prognostiziert.

US-Wirtschaft erleidet Rekordeinbruch im zweiten Quartal

Die Corona-Krise hat der US-Wirtschaft im zweiten Quartal einen Rekordeinbruch beschert. Wie das Handelsministerium im Rahmen einer ersten Veröffentlichung mitteilte, schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwischen April und Juni auf das Jahr hochgerechnet um 32,9 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten im Konsens mit einem Rückgang von 34,7 Prozent gerechnet. Die annualisierte Rate überbewertet die Schwere der Rückgange, da sie davon ausgeht, dass die vierteljährliche Entwicklung ein Jahr lang anhält, was von Ökonomen nicht erwartet wird.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe erneut gestiegen

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 25. Juli wieder leicht zugelegt, nachdem sie in der Vorwoche bereits deutlich nach oben gegangen war. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 12.000 auf 1.434.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen etwas stärkeren Anstieg auf 1.450.000 vorhergesagt.

Weißes Haus: Noch kein Kompromiss zu Corona-Hilfen in Sicht

Im Streit zwischen den US-Demokraten und den Republikanern um ein billionenschweres neues Corona-Hilfspaket zeichnet sich weiter kein Kompromiss ab. Beide Seiten seien "nicht einmal in der Nähe einer Einigung", sagte der Stabschef des Weißen Hauses, Mark Meadows. Klare Corona-Regeln gelten dafür nun im US-Repräsentantenhaus, wo die demokratische Vorsitzende der Kongresskammer, Nancy Pelosi, eine Maskenpflicht verhängte.

Trump bringt Verschiebung von Präsidentschaftswahl ins Gespräch

US-Präsident Donald Trump hat erstmals offen eine Verschiebung der Präsidentschaftswahl ins Gespräch gebracht. Wegen der Zunahme von Briefwahlen inmitten der Coronavirus-Krise drohten die für November angesetzten Wahlen die "fehlerhaftesten und betrügerischsten" in der US-Geschichte zu werden, schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Es wird eine große Peinlichkeit für die USA", fügte der Republikaner hinzu und fragte: "Die Wahl verschieben, bis die Menschen richtig und in Sicherheit wählen können?"

Altmaier sieht bei Konjunktur ersten Silberstreif am Horizont

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sieht nach dem schweren wirtschaftlichen Einbruch im Frühjahr Licht am Ende des Tunnels. Er erwartet, dass sich die Wachstumskräfte in der zweiten Jahreshälfte durchsetzen werden. "Wir haben die schwerste Rezession der Nachkriegszeit erlebt, das haben wir vorausgesagt und das hat sich leider bestätigt. Aber wir sehen einen ersten Silberstreif am Horizont", erklärte der CDU-Politiker. "Wir haben im Juli deutliche Anzeichen, dass die konjunkturelle Lage anzieht, dass viele Unternehmen die Talsohle durchschritten haben."

Mützenich stellt Rüstungskooperationen mit den USA infrage

Nach dem angekündigten Teilabzug von etwa 12.000 US-Soldaten aus Deutschland plädiert SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich für Konsequenzen von deutscher Seite. Präsident Donald Trump betreibe eine Politik aus "Willkür und Druck", dies könne "nicht die Grundlage für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit" sein, sagte Mützenich der Süddeutschen Zeitung. "Vor diesem Hintergrund werden auch die Rüstungskooperationen in einem neuen Licht bewertet werden müssen."

Bürger sollen Rentenansprüche ab 2022 online abrufen können

Bürger sollen ab Herbst 2022 ihre Ansprüche aus gesetzlicher, betrieblicher und privater Altersvorsorge über ein Online-Portal abrufen können. "Ziel ist es, den Bürgerinnen und Bürgern eine ergänzende Informationsquelle für eine souveräne Altersvorsorgeplanung zu bieten, die eine Übersicht der bisherigen Altersvorsorge auf einen Blick ermöglicht", heißt es laut einem Bericht des Portals The Pioneer in einem Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD).

EU verlängert Sanktionen gegen Nordkorea im Streit um Atomprogramm

Die EU hat die Sanktionen gegen Nordkorea wegen dessen Raketen- und Atomprogramms um ein Jahr verlängert. Mit der Entwicklung von Atomwaffen und ballistischen Raketen verstoße Pjöngjang gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrates, begründete der Rat der EU-Mitgliedstaaten die Entscheidung.

Belarus wirft russischer Söldnergruppe Planung von Unruhen vor

Nach der Festnahme mutmaßlicher russischer Söldner in Belarus werfen Ermittler ihnen vor, gemeinsam mit zwei bekannten belarussischen Oppositionellen "Massenunruhen" im Land geplant zu haben. "Sie handelten gemeinsam", sagte ein Sprecher der Ermittlungsbehörde in Minsk. Demnach sollen der Politiker Mikola Statkewitsch und der Blogger Sergej Tichanowski vorgehabt haben, vor den Präsidentschaftswahlen im August das Land gemeinsam mit der russischen Söldnertruppe Wagner zu destabilisieren.

