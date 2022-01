Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Fed/Kashkari sieht Inflation als unterschätzt an

Der Präsident der Minneapolis Fed sieht zwei unterschiedliche Risiken für die US-Wirtschaft. Die Inflation sei stärker gestiegen und habe länger gedauert, als er erwartet habe, gab der Präsident der Minneapolis Fed, Neel Kashkari, am Dienstag indessen zu. Ein Risiko bestehe darin, dass die Verbraucher aufgrund der hohen Inflation der letzten Zeit eine höhere Inflation erwarten. Andererseits könne sich die Pandemie abschwächen und die US-Wirtschaft könne wieder in einem Umfeld mit zu niedriger Inflation gefangen sein, sagte Kashkari.

ISM-Index für US-Industrie im Dezember niedriger als erwartet

Das Wachstum in der US-Industrie hat sich im Dezember deutlicher als erwartet verlangsamt, wobei der Inflationsdruck spürbar zurückging. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 58,7 (Vormonat: 61,1) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 60,0 prognostiziert. Das Stimmungsbarometer liegt damit über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum signalisiert. Unter den stark beachteten Unterindizes fiel der für Neuaufträge auf 60,4 (61,5), jener für die Beschäftigung legte zu auf 54,2 (53,3). Der Index für die Produktion gab auf 59,2 (61,5) nach und der Subindex der Preise auf 68,2 (82,4).

Opec+ einigt sich auf höhere Ölförderung - Kreise

Die Organisation Erdöl exportierender Länder und eine von Russland angeführte Gruppe von Erdölproduzenten (Opec+) haben sich darauf geeinigt, ihren Kurs einer Produktionssteigerung fortzusetzen. Das berichten mit der Entscheidung vertraute Personen. Die Länder setzen demnach darauf, dass ein weltweiter Anstieg der Fälle der Omikron-Variante des Coronavirus nicht so verheerende Auswirkungen für die Ölnachfrage haben wird wie frühere Wellen des Virus. Deshalb will die Opec+ ihre gemeinsame tägliche Produktion im Februar um weitere 400.000 Barrel erhöhen. Die Gruppe hatte sich im vergangenen Jahr darauf geeinigt, die Produktion jeden Monat in solchen Schritten zu steigern, bis sie das Niveau von vor der Pandemie erreicht hat. Sie überprüft diese Politik aber jeden Monat.

Polen hebt im Kampf gegen Inflation den Leitzins auf 2,25 Prozent an

Inmitten der anhaltend hohen Inflation in Polen hat die Zentralbank des Landes erneut den Leitzins angehoben. Die Notenbank setzte den Zinssatz am Dienstag auf 2,25 Prozent fest, zuvor lag er bei 1,75 Prozent. Damit erhöhte die polnische Zentralbank das vierte Mal in Folge binnen vier Monaten den Leitzins.

Krisengespräch der Nato-Außenminister zur Ukraine am Freitag

Die Nato-Außenminister beraten am Freitag in einer außerordentlichen Videokonferenz über Russlands militärische Aufrüstung an der Grenze zur Ukraine. Das Krisengespräch wurde einberufen, nachdem Moskau auch eine Reihe von Forderungen an die Nato und die USA gestellt habe, teilte das Bündnis am Dienstag in Brüssel mit. Die Beziehungen zwischen Russland und den USA sowie anderen westlichen Staaten sind derzeit wegen der Ukraine-Krise äußerst angespannt.

Erstmals mehr als eine Million Corona-Neuinfektionen in den USA

Die USA haben am Montag erstmals mehr als eine Million Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert und damit einen neuen weltweiten Höchstwert erreicht. Laut Daten der Johns Hopkins-Universität wurden US-weit binnen eines Tages 1.080.211 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, doppelt so viele wie eine Woche zuvor. Bereits am Sonntag hatte der prominente Virologe Anthony Fauci gesagt, die Kurve der Neuinfektionen in den USA verlaufe derzeit "fast senkrecht".

Deutsche Wirtschaft fordert effektivere Einwanderungspolitik

Die deutsche Wirtschaft appelliert angesichts des Fachkräftemangels an die Bundesregierung, die Einwanderung für qualifizierte Arbeitnehmer zu erleichtern und die Bildungspolitik zu verbessern. Die andauernde hohe Nachfrage nach Arbeitskräften in der Corona-Pandemie zeige, dass der Arbeitsmarkt robust sei, wie die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) erklärten.

Italien beginnt am 24. Januar mit der Wahl eines neuen Präsidenten

In Italien beginnt in knapp drei Wochen die Wahl eines neuen Präsidenten. Der Präsident des Abgeordnetenhauses, Roberto Fico, berief dazu für den 24. Januar eine Versammlung des Parlaments und der Vertreter der Regionen ein, wie das Unterhaus am Dienstag mitteilte. Staatspräsident Sergio Mattarella wird am 3. Februar zurücktreten, dann endet die siebenjährige Amtszeit des Sizilianers. Als Favorit für seine Nachfolge gilt Ministerpräsident Mario Draghi.

Peking setzt Abschottung vor Olympischen Winterspielen in Gang

Einen Monat vor dem Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking hat die chinesische Hauptstadt ein System der vollständigen Abschottung für die Sportstätten und Helfer in Gang gesetzt. In den kommenden Wochen sind tausenden Beteiligten sämtliche direkten Kontakte zur Außenwelt untersagt. Betroffen sind Freiwillige, Reinigungskräfte, Küchenpersonal und Fahrer. Mit den Olympischen Winterspielen vom 4. bis 20. Februar und den darauf folgenden Paralympics will China ein Beispiel für den Umgang mit der Corona-Pandemie vorführen. Auch die rund 3.000 Athleten und Medienvertreter, die zu den Olympischen Spielen nach Peking kommen, sollen sich für die gesamte Dauer ihres Aufenthalts in strikte Abschottung begeben.

+++ Konjunkturdaten

USA

Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 5 Wochen Dez +17,6% gg Vorjahr

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab/err

(END) Dow Jones Newswires

January 04, 2022 13:00 ET (18:00 GMT)