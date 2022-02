Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Stimmung der US-Verbraucher trübt sich im Februar ein

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Februar abgeschwächt, während die kurzfristigen Inflationserwartungen erneut stiegen. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage zur Monatsmitte auf 61,7 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 67,0 erwartet. Bei der Umfrage Ende Januar lag er bei 67,2.

ESRB warnt Deutschland wegen Anfälligkeit des Wohnimmobilienmarkts

Der Ausschuss für Finanzstabilität (AFS) hat zusätzliche Eigenkapitalanforderungen für Wohnimmobilienkredite offenbar erst auf Druck der EU auf den Weg gebracht. Wie der europäische Systemrisikorat ESRB mitteilte, schickte er der Bundesregierung (sowie Österreich) eine entsprechende Empfehlung. "Nach der Veröffentlichung dieser Empfehlungen kündigten die Behörden in Österreich und Deutschland neue Maßnahmen an, um Schwachstellen im Wohnimmobiliensektor zu beseitigen", heißt es in einer ESRB-Mitteilung.

Telefonschalte von Scholz mit Biden und Macron geplant

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird an einer hochrangigen Telefonschalte mit US-Präsident Joe Biden, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und weiteren Staats- und Regierungschefs teilnehmen. Das wurde in Berlin aus Regierungskreisen bekannt. Hintergrund des Gesprächs, an dem auch die Spitzen von Nato und EU sowie unter anderen der britische Regierungschef Boris Johnson teilnehmen, dürfte der Ukraine-Konflikt sein.

Baerbock: Situation in Ukraine "wahnsinnig angespannt"

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sieht in der Ukraine-Krise zumindest militärisch "keine Anzeichen für Deeskalation". "Die Situation ist wahnsinnig angespannt", sagte Baerbock bei einem Besuch in Jordanien. Trotz der Gespräche mit Kiew und Moskau im Normandie-Format gehe der russische Truppenaufbau an der Grenze zur Ukraine weiter.

Norwegens Militärgeheimdienst: Russland bereit für Einsätze in der Ukraine

Russland ist nach Einschätzung des norwegischen Militärgeheimdienstes bereit für ein breites Spektrum an russischen Militäreinsätzen in der Ukraine. Die Russen "haben alles, was sie brauchen, um alles von einer kleineren Invasion im Osten bis hin zu einem Einmarsch mit einer möglichen Besetzung der gesamten Ukraine oder Teilen davon auszuführen", sagte der norwegische Vizeadmiral Nils Andreas Stensönes, dessen Land Nato-Mitglied ist. Die Entscheidung liege nur noch beim Kreml, betonte er.

US-Streitkräfte verlegen F-16-Kampfjets von Deutschland nach Rumänien

Angesichts der Ukraine-Krise verlegen die US-Streitkräfte Kampfjets vom Typ F-16 von Deutschland nach Rumänien. Die bislang auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem in Rheinland-Pfalz stationierten Flugzeuge sollten noch am Freitag auf dem rumänischen Stützpunkt Fetesti ankommen, wie die US-Luftwaffe mitteilte. Die Kampfjets würden die "kollektive Verteidigungsstellung der Nato" stärken und sich gemeinsam mit bereits in Rumänien eingesetzten italienischen Flugzeugen an der Nato-Luftraumüberwachung beteiligen.

US-Regierung beschlagnahmt 7 Mrd USD von afghanischer Zentralbank

Die US-Regierung beschlagnahmt sieben Milliarden Dollar (rund 6,1 Milliarden Euro) der afghanischen Zentralbank, die in den USA gelagert sind. Während die eine Hälfte des Geldes der notleidenden afghanischen Bevölkerung zugutekommen soll, wird die andere Hälfte für Angehörige von Opfern der Terroranschläge vom 11. September 2001 zurückgehalten, wie das Weiße Haus mitteilte. Das Geld soll zunächst auf einem Konto der Zentralbank von New York gesichert werden.

DJG/DJN/AFP/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2022 13:00 ET (18:00 GMT)