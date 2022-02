Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Erzeugerpreise steigen im Januar stärker als erwartet

Der hohe Preisdruck auf der Ebene der US-Produzenten hat im Januar angehalten. Die Erzeugerpreise stiegen um 1,0 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet. Im Dezember waren die Preise um 0,4 Prozent und im November um 0,9 Prozent gestiegen.

New Yorker Konjunkturindex steigt im Februar nur leicht

Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im Februar gestiegen, allerdings nicht so stark wie erwartet. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts erhöhte sich auf 3,1. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von 11,0 prognostiziert. Im Vormonat hatte der Index bei minus 0,7 gelegen.

Auch Privatleute können CO2-Einsparung verkaufen - Finanztest

Nicht nur Unternehmen, sondern seit Jahresbeginn auch Privatleute können ihre CO-Einsparung verkaufen. Die Zeitschrift Finanztest verglich mehrere Beispielangebote von Dienstleistern, die das übernehmen. Privatleute mit einem E-Auto oder E-Leichtkraftrad können so rund 300 Euro jährlich dazu verdienen. Der Preis richte sich nach Angebot und Nachfrage, heißt es in der Vorabmeldung aus der März-Ausgabe von Finanztest.

ZIA besorgt über Handel - Zweifel am Wohnungsbauziel der Regierung

Im Immobiliensektor ist die Lage für die Hotellerie und besonders für den Handel aufgrund der anhaltenden Corona-Beschränkungen ein Grund zur Sorge. Das ist das Ergebnis des Frühjahrsgutachten der Immobilienwirtschaft, das der Zentrale Immobilien Ausschusses (ZIA) veröffentlicht hat. Insgesamt dürften die Bauinvestitionen in der Immobilienbranche ebenso wie die Preise für Bauleistungen und Bauland weiter steigen.

Tarifverhandlungen für Ärzte an kommunalen Kliniken ohne Ergebnis

Die Tarifverhandlungen für die rund 55.000 Ärzte an den kommunalen Krankenhäusern sind auch in der vierten Runde ohne Ergebnis geblieben. Wie der Marburger Bund und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) am Dienstag nach zweitägigen Beratungen im brandenburgischen Schönefeld mitteilten, wurde erneut kein Abschluss erzielt. Die Ärztegewerkschaft will nun über das weitere Vorgehen beraten.

Einigung in der "Ampel" auf Stufenmodell zu Aufteilung von CO2-Kosten

Bei der geplanten Aufteilung der CO2-Kosten fürs Heizen zwischen Mietern und Vermietern hat sich die Ampel-Regierung AFP-Informationen zufolge auf Eckpunkte geeinigt. Geplant ist ein Stufenmodell mit sieben Stufen - die Beteiligung der Mieterinnen und Mieter ist dabei abhängig vom energetischen Zustand des Gebäudes. Je weniger CO2 es ausstößt, desto höher ist der Anteil der Mieter.

Commerzbank: EZB sollte Prognose-Ungenauigkeit berücksichtigen

Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte nach Aussage von Commerzbank-Volkswirt Michael Schubert stärker berücksichtigen, dass sie ihre vorausschauende Geldpolitik auf Basis ungenauer Inflationsprognosen betreibt. Schubert kommt in einer Untersuchung zu dem Ergebnis, dass die Inflationsprognosen der sogenannten Professional Forecasters üblicherweise deutlich neben der Realität liegen. Eine Verfehlung des mittelfristigen Inflationsziels von 2 Prozent um zwei Dezimalstellen sollte daher nicht die Grundlage geldpolitischer Entscheidungen bilden.

Banken fragen 0,065 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 0,296 Milliarden Euro nach 0,231 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0 Prozent zugeteilt.

EU-Kommission will Internet per Satellit ausbauen

Die EU-Kommission will Internetverbindungen per Satellit ausbauen und Europa damit strategisch unabhängiger machen. Das geht aus einem Weltraum- und Verteidigungspaket hervor, das Binnenmarktkommissar Thierry Breton am Dienstag in Straßburg vorstellte. Ziel sei es, Breitband-Verbindungen "überall zur Verfügung zu stellen, auch in den abgelegensten Regionen der EU und Afrikas", hieß es dazu von einem EU-Mitarbeiter in Brüssel.

Kreml bestätigt geplanten Abzug einiger Truppen von ukrainischer Grenze

Die russische Regierung hat den geplanten Abzug eines Teils der an der Grenze zur Ukraine zusammengezogenen Soldaten bestätigt. Bei dem Rückzug der Truppen handele es sich um einen "gewöhnlichen Vorgang", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow vor Journalisten. Zugleich kündigte er an, dass Russland "weitere Militärübungen vornehmen" werde.

Scholz lobt russischen Teilrückzug und sieht Chancen für Diplomatie

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei seinem Antrittsbesuch in Moskau den angekündigten Teilrückzug der russischen Truppen an der ukrainischen Grenzregion als positives Zeichen gewertet und die Ukraine-Krise als lösbar bezeichnet.

Friedrich Merz auch zum Unions-Fraktionschef gewählt

CDU-Chef Friedrich Merz ist nun auch Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag. Die Abgeordneten von CDU und CSU wählten den 66-Jährigen am Dienstag auf den Posten an der Spitze der größten Oppositionsfraktion, wie die Union auf Twitter mitteilte. Merz erhielt nach Angaben aus Unionskreisen 162 von 186 abgegebenen Stimmen. Gegenkandidaten gab es nicht.

Putin sieht in Gaspipeline Nord Stream 2 rein kommerzielles Projekt

Die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 ist nach Ansicht des russischen Präsidenten Wladimir Putin "ein rein kommerzielles Projekt", das der Energiesicherheit Europas dient. Nach seinem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Moskau sagte Putin, dass es "keine politische Färbung" in diesem Projekt gebe.

Äthiopien hebt Ausnahmezustand nach drei Monaten auf

Das Parlament in Äthiopien hat nach über drei Monaten für ein vorzeitiges Ende des Ausnahmezustands gestimmt. Das Parlament folgte damit einem Vorschlag der Regierung von Ministerpräsident Abiy Ahmed, wie das äthiopische Außenministerium am Dienstag auf Twitter mitteilte.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 2 Wochen Feb +14,3% gg Vorjahr

