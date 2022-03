Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed-Notenbanker Bostic: Kontrolle über Inflation hat Priorität

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, geht jetzt davon aus, dass die Zentralbank die Zinsen in diesem Jahr öfter anheben muss, um die Inflation zu senken. "Lassen Sie mich klar sagen, dass die Kontrolle der hohen Inflationsraten für mich im Jahr 2022 oberste Priorität hat", sagte Bostic. Zuvor sei er von drei Zinserhöhungen in diesem Jahr ausgegangen, jetzt von sechs.

Powell schließt "große" Zinsschritte der Fed nicht aus

Die US-Notenbank ist nach den Worten ihres Chairman Jerome Powell zu aggressiveren Zinserhöhungen bereit, wenn dies zur Inflationsbekämpfung notwendig sein sollte. "Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass es angemessen ist, aggressiver vorzugehen, indem wir den Leitzins um mehr als [einen Viertelprozentpunkt] auf einer oder mehreren Sitzungen anheben, werden wir das tun", sagte Powell. "Und wenn wir feststellen, dass wir über die üblichen neutralen Maßnahmen hinaus eine restriktivere Haltung einnehmen müssen, werden wir das auch tun."

Wirtschaftsindex der Chicago-Fed fällt im Februar

Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im Februar abgeschwächt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) fiel auf einen Stand von plus 0,51, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Für den Januar wurde der Indexstand auf plus 0,59 revidiert, nachdem zunächst ein Wert von plus 0,69 genannt worden war.

EZB/Nagel: Geldpolitischen Ausstieg nicht verschleppen

Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte den Ausstieg aus ihrer sehr lockeren Geldpolitik nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel ungeachtet des russischen Überfalls auf die Ukraine in Angriff nehmen. "Bei aller Vorsicht angesichts der außergewöhnlichen Unsicherheit: Verschleppen sollten wir den Ausstieg aus der sehr lockeren Geldpolitik nicht", sagte Nagel laut veröffentlichtem Redetext. Bei zögerlichem Handeln müsse die EZB die Zinsen sonst später womöglich umso rascher oder stärker anheben.

Habeck: Wasserstoffprojekte mit Vertretern der VAE beschlossen

Beim Besuch von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) sind vier Wasserstoffkooperationen der deutschen Wirtschaft sowie eine Forschungskooperation abgeschlossen worden. Das gab das Wirtschaftsministerium bekannt. Die VAE verfügten über sehr gute Voraussetzungen für die kostengünstige Produktion von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien und wollten 2022 erste Wasserstofflieferungen nach Deutschland ermöglichen.

Koalitionseinigung über Entlastungspaket noch nicht in Sicht

Eine Einigung in der Ampel-Koalition über das geplante weitere Entlastungspaket wegen der hohen Energiepreise ist offenbar noch nicht in Sicht. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich kündigte weitere Beratungen darüber in den kommenden "Stunden und Tagen" an. "Ich möchte, dass es schnell geht", fügte er hinzu, die Lösung müsse aber dann "auch belastbar sein".

Lambrecht: Deutschland will 2025 neue EU-Eingreiftruppe stellen

Deutschland will nach Angaben von Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) für ein Jahr die neue EU-Eingreiftruppe stellen, wenn diese 2025 erstmals eingesetzt wird. Mit diesem Angebot sende die Bundesregierung angesichts des Ukraine-Kriegs das Signal "Wir stehen füreinander ein", sagte Lambrecht am Rande eines gemeinsamen Treffens der EU-Außen- und Verteidigungsminister. Ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums präzisierte, Deutschland wolle das "Herzstück dieser Eingreiftruppe stellen", die bis zu 5.000 Soldaten aus verschiedenen Ländern umfassen soll.

EU-Landwirtschaftsminister beraten über Lebensmittelproduktion

Die EU-Landwirtschaftsminister haben darüber beraten, wie die Folgen des Ukraine-Kriegs auf die Lebensmittelproduktion abgefedert werden können. Dabei gehe es um zusätzliche Finanzhilfen sowie einen Vorschlag der EU-Kommission, vorübergehend die Bewirtschaftung von Brachflächen zu erlauben, sagte der französische Landwirtschaftsminister Julien Denormandie vor dem Treffen.

Baerbock kündigt Flüchtlings-Hilfskonferenz für Moldau in Berlin an

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat eine Konferenz zur Unterstützung der Republik Moldau bei der Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen angekündigt. Es solle eine Geberkonferenz am 5. April in Berlin geben, sagte Baerbock. Moldau sei "das kleinste Land an der Außengrenze, was wir am stärksten jetzt unterstützen müssen".

Russland bestellt US-Botschafter ein

Russland hat den US-Botschafter in Moskau einbestellt und den USA vorgeworfen, die bilateralen Beziehungen "an den Rand des Abbruchs" gebracht zu haben. Die Äußerungen von US-Präsident Joe Biden, der Kreml-Chef Wladimir Putin als "Kriegsverbrecher" bezeichnet hatte, "sind eines hochrangigen Staatsmannes unwürdig", erklärte das russische Außenministerium. US-Botschafter John Sullivan sei in einer Protestnote mitgeteilt worden, dass solche Bemerkungen die Beziehung zwischen den beiden Ländern gefährdeten.

Weltklimarat IPCC beginnt Beratungen über Bericht zu Maßnahmen gegen Erwärmung

Der Weltklimarat IPCC hat mit den Schlussberatungen über neue Empfehlungen für den Kampf gegen die Erderwärmung begonnen. "Die kommenden Jahre werden entscheidend sein für den Verlauf des Klimawandels in diesem Jahrhundert", sagte IPCC-Chef Hoesung Lee bei der Eröffnung der virtuellen Plenumssitzung. In den Beratungen geht es um den dritten und letzten Teil des Sechsten Sachstandsberichts des IPCC.

