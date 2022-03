Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Klingbeil verspricht Entlastungspaket in dieser Woche

In der Diskussion um weitere Entlastungen angesichts explodierender Energiepreise verspricht der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil mehr Tempo und eine Entscheidung in den nächsten Tagen. "In dieser Woche wird es ein zweites Paket geben. Es gibt diese Woche eine politische Verständigung", sagte Klingbeil der Bild-Zeitung. Eine weitere Entlastung sei auch mit Blick auf den gesellschaftlichen Zusammenhang zwingend, so der SPD-Chef. "Die Gesellschaft wird damit belastet. Und es ist unsere Aufgabe als Politik, den Zusammenhalt in diesem Land zu sichern", erklärte Klingbeil.

Opposition übt scharfe Kritik an Lindners Budgetplänen

Die Opposition hat mit deutlicher Kritik auf die Einbringung der Budgetentwürfe von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) im Bundestag reagiert. "Statt mehr Haushaltswahrheit zu wagen, verschleiert, täuscht und trickst die Ampel-Regierung, wo es nur geht", sagte Unions-Haushaltssprecher Christian Haase (CDU). "Vor unser aller Augen erleben wir gerade das Ende der Schuldenbremse." Geld sei "der einzige Kitt", der die Koalition zusammenhalte.

Bundesmarine kauft deutlich überteuerte Tankschiffe - Medien

Das Bundesverteidigungsministerium hat für den Kauf von zwei Tankern möglicherweise deutlich überhöhte Preise akzeptiert, obwohl der Bundesrechnungshof und die Bundeswehr selbst eindringlich vor dem Kauf der Schiffe gewarnt hatten. Der Bund habe bis zu 250 Millionen Euro zu viel für beide Schiffe bezahlt, berichteten die Sender NDR und WDR sowie die Süddeutsche Zeitung am Dienstag unter Berufung auf interne Dokumente.

Ost-Ausschuss fordert Unterstützung für Unternehmen

Der Geschäftsführer des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, Michael Harms, hat Unterstützung für deutsche Unternehmen gefordert, die nach wie vor in der Ukraine tätig sind. "Deutsche Unternehmen verhalten sich absolut vorbildlich, dort wo es geht", sagte Harms dem Nachrichtensender Phoenix. Vor allen Dingen in der Westukraine produzierten sie weiter, zahlten weiter Löhne und versorgten die Bevölkerung. "Wir sollten alles tun, diese Unternehmen zu unterstützen, damit sie gerade in dieser kritischen Phase, wo es der Sicherheit nach noch geht, ihre Geschäfte fortführen können."

Selenskyj schlägt Papst Franziskus als Vermittler vor

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Papst Franziskus als Vermittler im Konflikt mit Russland vorgeschlagen. Selenskyj schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, er habe dem Papst bei einem Telefonat "die schwierige humanitäre Situation und die Blockade von Fluchtkorridoren durch russische Truppen" in seinem Land geschildert. "Wir würden eine Vermittlerrolle des Heiligen Stuhls schätzen, um das menschliche Leid zu beenden." Zugleich dankte Selenskyj dem Papst für seine "Gebete für die Ukraine und den Frieden".

Russische Zentralbank erweitert Handel an Moskauer Börse

Die russische Zentralbank weitet den Handel an der Moskauer Börse ab Dienstag aus, nachdem sie diesen am Vortag erstmals seit dem 25. Februar wieder aufgenommen hatte. Dies betrifft aber im Wesentlichen den Handel mit russischen Staatsanleihen. Der Haupthandel laufe ab 9.50 bis 18.50 Uhr Moskauer Zeit.

Kreml-Kritiker Nawalny zu weiteren neun Jahren Haft verurteilt

Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist in einem umstrittenen Verfahren zu weiteren neun Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in einer Strafkolonie östlich von Moskau verhängte die Haftstrafe gegen den 45-jährigen Oppositionellen, nachdem es ihn zuvor wegen Veruntreuung und Missachtung des Gerichts in einem früheren Verfahren für schuldig befunden hatte.

Kanadischer Premierminister Trudeau wendet erneute Neuwahlen ab

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat erneute Neuwahlen vorerst abgewendet. Der Liberale verkündete eine Einigung mit der linksliberalen Kleinpartei NDP. Die Liberalen und die NDP bilden demnach keine formelle Koalition, wollen aber mit gemeinsamen Abstimmungen im Parlament ihre "gemeinsamen Ziele" verfolgen.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 3 Wochen März +12,7% gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 22, 2022 14:00 ET (18:00 GMT)