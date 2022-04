Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe leicht gesunken

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 2. April leicht abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 5.000 auf 166.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Wie das Ministerium weiter mitteilte, wurde dabei eine neue Methodik zur saisonalen Anpassung der Erstanträge angewandt.

Fed/Bullard erwartet anhaltendes Wirtschaftswachstum

Das Wirtschaftswachstum in den USA kann nach Einschätzung von James Bullard, President der St. Louis Federal Reserve, noch von langer Dauer sein. Das reale Bruttoinlandsprodukt werde in diesem Jahr langsamer, aber robust um 2,8 Prozent zulegen - trotz eines aufgrund der Omikron-Variante des Corona-Virus und der russischen Invasion in der Ukraine relativ schwachen ersten Quartals, sagte Bullard in einem Vortrag an der Universität von Missouri. "Die Arbeitsmärkte sind robust und werden sich 2022 wahrscheinlich weiter verbessern", fügte er hinzu. Eine Rezession ist seiner Meinung nach also nicht in Sicht.

EZB-"Falken" wollten sofortige Normalisierungsschritte - Protokoll

Im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat es bei den Beratungen am 9./10. März Meinungsverschiedenheiten über Notwendigkeit und Tempo einer geldpolitischen Normalisierung gegeben. Wie aus dem jetzt veröffentlichten Protokoll der Sitzung hervor geht, forderten die "Falken" in den Gremium sofortige Schritte hin zu einer Normalisierung, während die "Tauben" auch angesichts des Kriegs in der Ukraine dafür plädierten, noch abzuwarten.

Bundesbank-Vizepräsidentin Buch erhält zweite Amtszeit

Die Vizepräsidentin der Deutschen Bundesbank, Claudia Buch, erhält eine zweite Amtszeit. Laut Mitteilung der Bundesbank hat eine Anhörung des Bundesbank-Vorstands zu dieser Personalie stattgefunden. "Der Vorstand hat keine Einwände erhoben und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit", heißt es in einem Mitteilung. Das Ergebnis der Anhörung sei der Bundesregierung mitgeteilt worden. Die 56-Jährige Buch gehört dem Bundesbank-Vorstand seit Mai 2014 an und ist für die Bereiche Finanzstabilität, Statistik und Revision verantwortlich.

Allgemeine Corona-Impfpflicht in Deutschland vorerst vom Tisch

In Deutschland wird es vorerst keine allgemeine gesetzliche Corona-Impfpflicht geben. Der Gesetzentwurf aus den Reihen der Ampel-Fraktionen für eine Impfpflicht für alle Menschen ab 60 Jahren wurde im Bundestag mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Andere Anträge zu dem Thema erhielten nach kontroverser Debatte noch weniger Stimmen. Für die Impfpflicht ab 60, verknüpft mit Beratungspflichten auch für Jüngere, stimmten in der Schlussabstimmung im Bundestag 296 Abgeordnete, dagegen 378; es gab neun Enthaltungen.

UN-Vollversammlung setzt Russlands Mitgliedschaft in Menschenrechtsrat aus

Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat Russlands Mitgliedschaft im UN-Menschenrechtsrat wegen des Ukraine-Kriegs ausgesetzt. Bei einer Abstimmung in New York votierten am Donnerstag 93 UN-Mitgliedstaaten für eine Suspendierung von Russlands Mitgliedschaft in dem UN-Organ. 24 Staaten stimmten dagegen, 58 Staaten enthielten sich. Notwendig war eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen. Diese wurde klar erreicht. Gegen die UN-Resolution stimmten neben Russland unter anderem Belarus, China, der Iran, Nordkorea, Nicaragua und Syrien.

