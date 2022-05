Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Scholz drängt in Telefonat mit Putin auf Waffenstillstand

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Russlands Präsident Wladimir Putin in einem Telefonat zur Beendigung des Angriffskriegs in der Ukraine aufgefordert. Scholz erklärte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, dass es ein langes Gespräch gewesen sei. Zuvor hatte es wochenlang keinen direkten Kontakt zwischen Scholz und Putin gegeben. Laut Regierungssprecher Steffen Hebestreit war das 75-minütige Gespräch dem andauernden Krieg in der Ukraine und den Bemühungen, diesen zu beenden, gewidmet.

Russland stellt Stromlieferungen nach Finnland wegen ausstehender Zahlungen ein

Inmitten der Spannungen wegen eines möglichen Nato-Beitritts Finnlands stellt Russland seine Stromlieferungen in das Nachbarland ab Samstag ein. Das teilte das Energieunternehmen RAO Nordic Oy, ein in Helsinki ansässiges Tochterunternehmen des russischen Konzerns InterRAO, mit. Der finnische Netzbetreiber Fingrid gab sich daraufhin gelassen und betonte, dass die Versorgungssicherheit nicht gefährdet sei.

Erdogan wendet sich gegen Beitritt von Schweden und Finnland zur Nato

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich gegen einen Beitritt von Schweden und Finnland zur Nato gewandt. Er habe zu einer Aufnahme der beiden Länder in das Militärbündnis keine "positive Meinung", sagte Erdogan vor Journalisten in Istanbul. Seine Haltung begründete er damit, dass skandinavische Länder sich "wie ein Gästehaus für Terrororganisationen" verhielten. Erdogan wirft skandinavischen Staaten unter anderem vor, Mitgliedern der in der Türkei verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) Unterschlupf zu bieten.

Moldau bekräftigt Absicht zu EU-Beitritt

Moldaus Außenminister Nicu Popescu hat die Absicht seines Landes bekräftigt, der Europäischen Union beizutreten. Chisinau gehe es nicht darum, im "Schnellverfahren" in die EU aufgenommen zu werden, sondern arbeite derzeit daran, die für eine Aufnahme notwendigen Reformen umzusetzen, betonte Popescu am Rande des G7-Außenministertreffens im schleswig-holsteinischen Wangels. Die von Moskau unterstützten Behörden in der Separatistenregion Transnistrien im Osten Moldaus meldeten unterdessen zwei erneute Attacken auf offizielle Einrichtungen.

US-Importpreise bleiben im April unerwartet konstant

Die US-Importpreise sind im April unerwartet stabil geblieben. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stagnierten die Einfuhrpreise auf dem Niveau des Vormonats, nachdem im März um 2,9 Prozent gestiegen waren. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen mit einem Anstieg von 0,6 Prozent gerechnet. Die Importpreise sind eine Input-Größe der US-Inflation.

Stimmung der US-Verbraucher trübt sich im Mai unerwartet deutlich ein

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Mai deutlicher als erwartet abgeschwächt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage zur Monatsmitte auf 59,1. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 64,1 erwartet. Bei der Umfrage Ende April hatte er bei 65,2 gelegen.

Deutsche Bank: Fed reagierte prompt auf Inflationsausblick

Die US-Notenbank hat nach Einschätzung der Deutsche-Bank-Volkswirte David Folkerts-Landau, Peter Hooper und Jim Reid prompt auf die Veränderung des Inflationsausblicks seit Ende 2021 reagiert. In einem Kommentar heben die Ökonomen hervor, dass die Fed das Ausmaß und die Tragweite dieser Bewegung besser als Analysten aus der Privatwirtschaft erfasst und Kommunikation und Politik bemerkenswert schnell und reibungslos angepasst habe.

Ex-US-Vizepräsident Pence geht weiter auf Distanz zu Trump

Der frühere US-Vizepräsident Mike Pence geht immer mehr auf Distanz zu seinem einstigen Chef Donald Trump - und wagt bei den Vorwahlen der Republikaner die indirekte Konfrontation mit dem Ex-Präsidenten. Pence wird vor den Vorwahlen im Südstaat Georgia am 24. Mai bei einem Wahlkampfauftritt an der Seite des dortigen Gouverneurs Brian Kemp auftreten, wie die beiden konservativen Politiker mitteilten. Kemp wird bei den parteiinternen Wahlen von dem von Trump unterstützen früheren Senator David Perdue herausgefordert.

