Bundestag billigt Grundgesetzänderung für Bundeswehr -Sondervermögen

Der Bundestag hat mit der nötigen Zweidrittelmehrheit für eine Änderung des Grundgesetzes zur Einrichtung eines Sondervermögens für die Bundeswehr gestimmt. Nun folgt noch im Bundestag die namentlich Abstimmung über die Einrichtung des geplanten Sondervermögens über 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Nachdem sich Koalition und Union auf einen gemeinsamen Antrag geeinigt hatten, gilt die Zustimmung zu dem Vorhaben als sicher. Der Bundesrat soll den Plänen am kommenden Freitag zustimmen.

Bundestag beschließt Budget 2022 mit knapp 140 Mrd Euro Neuschulden

Der Bundestag hat den Bundeshaushalt für 2022 beschlossen, den Finanzminister Christian Lindner (FDP) vorgelegt hatte. 403 Abgeordnete stimmten dafür, 285 dagegen, und es gab eine Enthaltung, wie Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özoguz bekanntgab. Vorgesehen sind in diesem Jahr neue Schulden von 138,9 Milliarden Euro bei Ausgaben von insgesamt 495,8 Milliarden Euro.

Bundesregierung will Zugang zu Risikokapital für Startups erleichtern

Die Bundesregierung will Startup-Unternehmen leichteren Zugang zu Risikokapital verschaffen. Das ist Teil der neuen Startup-Strategie, die das Bundeswirtschaftsministerium vorgelegt hat. Das Bundeskabinett soll den Plan im Sommer beschließen. Neben den besseren Finanzierungsbedingungen sollen zudem Gründungen vereinfacht und den jungen Unternehmen der Zugang zu Daten erleichtert werden.

Bundestag beschließt Bundeswehr-Sondervermögen von 100 Milliarden Euro

Der Bundestag hat die Einrichtung des geplanten Sondervermögens über 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr beschlossen. Die Abgeordneten hatten zuvor auch mit der nötigen Zweidrittelmehrheit für eine Änderung des Grundgesetzes für das Sondervermögen gestimmt.

Lindner plant Reise nach Kiew

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) bereitet eine Reise nach Kiew vor. "Ich habe eine Einladung erhalten - und die werde ich annehmen", sagte er am Freitag im TV-Sender Welt. "Mein ukrainischer Finanzminister-Kollege hat bei einem Gespräch jetzt diese Tage gesagt, es wäre für sie eine Hilfe, wenn ich als Finanzminister und gegenwärtiger G7-Vorsitzender der Finanzminister bei einer Gelegenheit in Kiew sei. Und deshalb gehen wir das jetzt an."

US-Arbeitsmarkt läuft auf vollen Touren im Mai

Das US-Jobwachstum hat im Mai die Erwartungen übertroffen. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat 390.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Zuwachs um 328.000 Jobs erwartet. Die separat erhobene Arbeitslosenquote stagnierte im Mai bei 3,6 Prozent, während Ökonomen einen Rückgang auf 3,5 Prozent erwartet hatten.

ISM: Aktivität bei US-Dienstleistern auf 15-Monatstief

Die Geschäfte der US-Dienstleister haben sich im Mai stärker als erwartet abgeschwächt. Der Sammelindex des Institute for Supply Management (ISM) für die Geschäftsaktivität im Dienstleistungssektor der USA fiel auf 55,9 Punkte von 57,1 im April. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit 56,7 Punkten gerechnet.

S&P Global: US-Dienstleister mit nachlassendem Geschäft im Mai

Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im Mai gedämpfter als im Vormonat gezeigt. Der von S&P Global (ehemals IHS Markit) für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex schwächte sich ab auf 53,4 von 55,6 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 53,5 vorhergesagt. Vorläufig war für Mai ein Wert von 53,5 ermittelt worden.

OECD: Menge an Plastikmüll wird sich bis 2060 weltweit verdreifachen

Die Menge an Plastikmüll wird sich nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) bis 2060 weltweit fast verdreifachen. Wie die OECD mitteilte, wird sich die Produktion von Kunststoffen, die hauptsächlich aus Erdöl hergestellt werden, nahezu verdoppeln - auf 1,2 Milliarden Tonnen weltweit. Die Abfallmenge wird den Berechnungen zufolge in knapp 40 Jahren bei mehr als 1 Milliarde Tonnen liegen.

Brasilien Industrieproduktion Apr +0,1% gg Vormonat - IBGE

Brasilien Industrieproduktion Apr -0,5% gg Vorjahr - IBGE

