Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wirtschaftsindex der Chicago-Fed fällt im Mai

Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im Mai abgeschwächt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) fiel auf einen Stand von plus 0,01, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Für den April wurde der Indexstand auf plus 0,40 revidiert, nachdem zunächst ein Wert von plus 0,47 genannt worden war.

Fitch: Antifragmentierungswerkzeug der EZB kein Allheilmittel

Die von der Europäischen Zentralbank (EZB) angekündigte Kontrolle der Renditeabstände (Spreads) von Staatsanleihen hoch verschuldeter Länder zur Verhinderung einer "Fragmentierung" kann nach Einschätzung von Fitch Ratings das Risiko verringern, dass es bei diesen Ländern zu einer negativen Schuldendynamik kommt. Die Ratingagentur betrachtet das Antifragmentierungswerkzeug jedoch nicht als Allheilmittel, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Habeck: Situation bei Gaslieferstopp kann schlimmer werden als Corona-Pandemie

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat vor harten Folgen eines möglichen Lieferstopps von russischem Gas gewarnt, die schlimmer sein könnten als in der Corona-Krise. "Wenn wir nur mit halb vollen Speichern in den Winter gehen und der Gashahn abgedreht wird, dann reden wir über eine schwere Wirtschaftskrise, die Deutschland trifft, und über politische Maßnahmen, die schwer einschneiden, wo man nichts mehr richtig machen kann", erklärte er beim Tag der Industrie.

Bund bereitet Alarmstufe des Notfallplans Gas vor - Zeitung

Die Bundesregierung bereitet die Ausrufung der Alarmstufe des nationalen Notfallplans Gas innerhalb weniger Tage vor. Das erfuhr die Zeitung Welt aus Kreisen der Energiewirtschaft. Diese zweite Stufe der Notverordnung könnte Erdgas für alle Verbraucher unmittelbar und erheblich verteuern. Die Bundesregierung reagiere mit dem Schritt auf geringere russische Gaslieferungen seit vergangener Woche.

Lindner: Priorität muss auf Unterbrechung der Inflation liegen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat dazu gemahnt, angesichts der hohen Preissteigerungen die volle Priorität der Politik auf die Bekämpfung der Inflation zu legen. "Bei allen Notwendigkeiten der Transformation in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, jetzt muss die Priorität der Wirtschafts- und Finanzpolitik darauf liegen, diese Inflation zu unterbrechen", sagte Lindner beim Tag der Industrie in Berlin.

Wissing: Regierung wird Belastungen effektiv gegensteuern

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat Maßnahmen der Regierung zugesichert, um Beeinträchtigungen der Energieversorgung und hohen Preisen entgegenzuwirken. Angesichts von Ukraine-Krieg und gestörten Lieferketten fehlten Rohstoffe, und die Produktion müsse eingeschränkt oder ganz zurückgefahren werden, sagte Wissing beim Tag der Industrie. "Wir müssen uns leider darauf einstellen, dass diese fundamentalen Einschränkungen zunächst bleiben", sagte Wissing. Hinzu komme eine große Sorge, dass die Energieversorgung in Deutschland beeinträchtigt werden könnte.

Kabinett billigt erleichtertes Vergaberecht für Bundeswehr

Das Bundekabinett hat grünes Licht für die schnellere Beschaffung von Rüstungsgütern gegeben. Das Kabinett stimmte einem Gesetzentwurf zu, mit dem die bereits beschlossenen 100 Milliarden Euro des Sondervermögens Bundeswehr leichter abfließen sollen. Der Gesetzentwurf sieht für die nächsten dreieinhalb Jahre Vorschriften für die Vergabestellen der Bundeswehr vor, die sowohl das Vergabe- als auch das Nachprüfungsverfahren beschleunigen sollen.

DIW stellt Konjunkturforschung neu auf und pausiert bei Gutachten

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) stellt nach eigenen Angaben seine Konjunkturforschung neu auf und pausiert vorerst seine Mitarbeit am Frühjahrs- und Herbstgutachten der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute. Geraldine Dany-Knedlik werde neue Ko-Leiterin des Konjunkturteams, das am DIW für die Prognosen zur Wirtschaftsentwicklung und die damit zusammenhängende Forschung zuständig sei, teilte das Institut mit. Nach ihrer Rückkehr aus der Elternzeit im kommenden Jahr solle sie das Konjunkturteam als Teil einer Doppelspitze führen.

Lauterbach will anlasslose Gratis-Bürgertests streichen - Zeitung

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will offenbar den anlasslosen Zugang zu kostenlosen Corona-Schnelltests für alle Bürgerinnen und Bürger beenden und künftig auf Patienten mit Symptomen sowie ausgewählte Personengruppen beschränken. Das geht aus der "Corona-Herbststrategie" des Ministeriums hervor, aus der das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) zitierte.

Fed/Barkin: Zinserhöhung um 50-75 Basispunkte im Juli vernünftig

Der Präsident der Richmond Fed, Thomas Barkin, hat seine Unterstützung für eine Zinserhöhung im Juli um 50 bis 75 Basispunkte signalisiert. Ein solcher Zinsschritt fühle sich "ziemlich vernünftig" an, sagte Barkin bei einem Gespräch, das von der National Association for Business Economics gesponsert wurde. Er sei "ziemlich zufrieden" mit dem, was Fed-Vorsitzender Jerome Powell in der Pressekonferenz gesagt hat, nämlich, dass die US-Notenbank schlagfertig sein und sich an Daten orientieren werde, so Barkin. Er unterstrich zugleich, dass die Fed noch nicht entschieden habe, was sie bei ihrer nächsten Sitzung Ende Juli tun wird.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Verkäufe bestehender Häuser Mai -3,4% auf 5,41 Mio Jahresrate

US/Verkäufe bestehender Häuser Mai PROGNOSE: 5,41 Mio Jahresrate

US/Median-Preis bestehender Häuser Mai +14,8% gg Vj auf 407.600 USD

Kanada Apr Einzelhandelsumsatz +0,9% gg März

Kanada Apr Einzelhandelsumsatz ex Kfz +1,3% gg März

DJG/DJN/AFP/apo/brb/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 21, 2022 13:00 ET (17:00 GMT)