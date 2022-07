Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Gazprom reduziert tägliche Gaslieferung durch Nord Stream auf 20%

Russland fährt die Gaslieferungen durch die nach Deutschland führende Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 noch einmal drastisch zurück. Die Liefermengen würden ab Mittwoch (06.00 Uhr MESZ) wegen der Wartung einer Turbine auf nur noch 33 Millionen Kubikmeter Gas pro Tag reduziert, teilte der Energiekonzern Gazprom am Montag im Online-Dienst Telegram mit. Die Bundesregierung reagierte mit Unverständnis und erklärte, sie sehe keinen technischen Grund für die Reduktion.

Baden-württembergischer Gasgipfel stimmt Bevölkerung aufs Stromsparen ein

Baden-Württemberg startet eine Kampagne zum Energiesparen. Damit will das Land Bevölkerung, Verwaltung und Wirtschaft Anregungen zum Einsparen von Gas und Strom geben, wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte. Ziel sei es, 20 Prozent des Gasverbrauchs einzusparen. "Das ist möglich, dann kommt es zu keiner Gasmangellage". Kretschmann ergänzte: "Aus vielen Peanuts wird eine große Nuss."

Arbeitgeberverband: Streik bei Lufthansa ist "unverantwortlich"

Der deutsche Arbeitgeberverband hat den geplanten Warnstreik beim Lufthansa-Bodenpersonal als "unverantwortlich" kritisiert. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat an das Verantwortungsgefühl der Tarifparteien appelliert.

Bundesverfassungsgericht verhandelt zu EU-Corona-Aufbaufonds

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verhandelt am Dienstag und Mittwoch über den Wiederaufbaufonds der EU zur Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie. Umstritten ist eine Kreditaufnahme durch die EU in Höhe von nach heutigem Stand über 800 Milliarden Euro. Unter anderem der frühere AfD-Chef Bernd Lucke rügt, die EU überschreite hierbei ihre Kompetenzen. Der Bundestag habe dem Programm daher nicht zustimmen dürfen.

Belgiens Geschäftsklima sinkt zum dritten Mal in Serie

Das belgische Geschäftsklima hat sich im Juli zum dritten Mal in Folge eingetrübt. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, sank der Index um 1,0 Punkte auf minus 2,8. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf minus 4,0 prognostiziert, nachdem der Index im Vormonat bei minus 1,8 notiert hatte.

Frankreich gegen einheitliches Gas-Einsparziel in Europa

Frankreich lehnt das von Brüssel vorgeschlagene Gas-Einsparziel von 15 Prozent zur Versorgungssicherung in diesem Winter ab. Eine einheitliche Sparvorgabe für alle EU-Staaten sei nicht realistisch, hieß es aus dem Umfeld der französischen Energiewende-Ministerin Agnès Pannier-Runacher in Paris. Das Gassparziel ist Kern eines von der EU-Kommission vorgeschlagenen Gas-Notfallplans, über den am Dienstag in Brüssel die Energieminister der Mitgliedsländer beraten.

Ukraine meldet Lieferung erster Gepard-Panzer

Die Ukraine hat die ersten Gepard-Flugabwehrpanzer aus Deutschland erhalten. "Die ersten drei Geparden kamen heute von Deutschland", sagte Verteidigungsminister Oleksij Resnikow im ukrainischen Fernsehen. Sie seien "mit zehntausenden Schuss Munition" übergeben worden. Die Bundesregierung hatte Ende April grünes Licht für die Lieferung von 30 ausgemusterten Gepard-Panzern gegeben. Sie kommen vom Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann (KMW), mussten aber erst noch instandgesetzt werden. Auch die Ausbildung an den Waffen erfolgt über die Industrie, die Bundeswehr stellt dabei teils Übungsplätze zur Verfügung.

Kiew rechnet mit Beginn der Getreideexporte noch für diese Woche

Trotz der jüngsten russischen Angriffe auf die ukrainische Hafenstadt Odessa rechnet die Ukraine schon für die nächsten Tage mit den ersten Getreideexporten auf dem Seeweg. "Wir gehen davon aus, dass das Abkommen noch in dieser Woche umgesetzt wird", sagte der ukrainische Infrastrukturminister Alexander Kubrakow. Er bezog sich auf die am Freitag in der Türkei unterzeichneten Vereinbarungen zur Wiederaufnahme der durch den Krieg blockierten Lieferungen ukrainischem Getreides. Bis zu 25 Millionen Tonnen Getreide sind wegen des Kriegs derzeit in ukrainischen Häfen blockiert.

Wirtschaftsindex der Chicago-Fed stagniert im Juni

Die US-Wirtschaft ist im Juni zum zweiten Mal in Folge unterdurchschnittlich gewachsen, was die Anzeichen für eine Konjunkturabschwächung verstärkt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) verharrte bei minus 0,19, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte.

