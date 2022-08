Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Biden fordert Russland und China zu Gesprächen über Atomwaffen-Kontrolle auf

US-Präsident Joe Biden hat Russland und China aufgefordert, sich an Gesprächen über die Kontrolle von Atomwaffen zu beteiligen. In einer am Montag veröffentlichten Erklärung bekräftigte der US-Präsident, dass seine Regierung bereit sei, "zügig" über einen Ersatz für New Start zu verhandeln, den Vertrag zwischen den USA und Russland zur Begrenzung der strategischen Atomwaffen. Dieser läuft 2026 aus.

Linke will Managergehälter auf das 20-Fache von Niedriglohn begrenzen

Die Linkspartei will die Höhe von Managergehältern gesetzlich auf das 20-Fache des im jeweiligen Betrieb gezahlten niedrigsten Gehalts begrenzen. Die zum Teil sehr hohen Managergehälter seien "eine Aneignung von Vermögen Dritter, die durch eigene Arbeitsleistung nicht gerechtfertigt werden kann", sagte Linken-Chef Martin Schirdewan bei der Vorstellung des Konzepts in Berlin. Derartige "Bereicherungsexzesse" seien gerade angesichts massiv steigender Preise "niemandem mehr vermittelbar".

Rund 30.000 Ausbildungsplätze im Handwerk unbesetzt

Der Bedarf an Bewerberinnen und Bewerbern für Ausbildungsplätze im Handwerk ist nach wie vor groß. "Das Handwerk bietet derzeit noch rund 30.000 Ausbildungsplätze mit besten Zukunftschancen", erklärte der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) am Montag. Insbesondere in Berufen, die zur Umsetzung der Mobilitäts- und Energiewende benötigt werden, seien die Aussichten für Bewerberinnen und Bewerber gut.

Flugsicherung verkleinert Schutzbereiche für mehr Windräder

Windräder dürfen künftig näher an Navigationsanlagen der Flugsicherung stehen. Die Ministerien für Wirtschaft und Verkehr teilten am Montag mit, dass die Deutsche Flugsicherung (DFS) ihre Anlagenschutzbereiche rund um die sogenannten Drehfunkfeuer verkleinert. So werde mehr Potenzial für Flächen für Windenergieanlagen geschaffen. Drehfunkfeuer sind Navigationsanlagen für den Luftverkehr. Sie senden Funksignale an Flugzeuge, die diese für ihre Richtungsinformationen nutzen.

