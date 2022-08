Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Opec und Verbündete erhöhen Ölförderung um 100.000 Barrel

Die Opec und ihre Verbündeten haben sich auf eine moderate Erhöhung der Ölförderung geeinigt, nachdem die USA und andere Großverbraucher ein größeres Ölangebot gefordert hatten. Bei ihrem sechsten Treffen seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, der den Ölpreis zum ersten Mal seit acht Jahren über die Marke von 100 US-Dollar pro Barrel steigen ließ, einigten sich die Mitglieder nach Angaben von Delegierten darauf, ihre gemeinsame Produktion im September um 100.000 Barrel pro Tag zu erhöhen.

US-Rohöllagerbestände steigen unerwartet

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 29. Juli ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 4,467 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 0,7 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 4,523 Millionen Barrel reduziert. Bei den bereits am Vortag veröffentlichten Daten des privaten American Petroleum Institute (API) war mit 2,2 Millionen Barrel eine Zunahme registriert worden.

S&P Global: Geschäft der US-Dienstleister lässt im Juli nach

Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Juli gedämpfter als im Vormonat gezeigt. Der von S&P Global (ehemals IHS Markit) für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex schwächte sich ab auf 47,3 von 52,7 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 47,0 vorhergesagt. Vorläufig war für Juli ein Wert von 47,0 ermittelt worden. Insgesamt hat sich die Entwicklung in der US-Wirtschaft im Juli verlangsamt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 47,7 von 52,3 Punkten im Vormonat.

Auftragseingang der US-Industrie im Juni gestiegen

Der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im Juni um 2,0 Prozent gegenüber dem Vormonat erhöht. Volkswirte hatten dagegen mit einem Anstieg von 1,2 Prozent gerechnet. Für den Vormonat ergab sich ein Plus von 1,8 Prozent, wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte. Vorläufig war eine Zunahme von 1,6 Prozent berichtet worden.

Bund stellt mehrstufiges Corona-Schutzkonzept für Herbst und Winter vor

Die Bundesregierung hat ein mehrstufiges Schutzkonzept zur Eindämmung der Corona-Pandemie im Herbst und Winter vorgestellt. Bundesweit sollen von Oktober bis Anfang April nur einige Maßnahmen gelten, die Bundesländer können aber zusätzliche Regelungen etwa bei der Maskenpflicht erlassen, wie die Bundesministerien für Gesundheit und Justiz am Mittwoch mitteilten. Bei einer Verschärfung der Gefahrenlage sind dann noch einmal verschärfte Schutzmaßnahmen von Seiten der Länder möglich.

Peking bestellt nach Kritik von Baerbock an China deutsche Botschafterin ein

Wegen kritischer Äußerungen von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat China die deutsche Botschafterin in Peking, Patricia Flor, einbestellt. Flor schrieb nach dem Gespräch im chinesischen Außenministerium beim Kurznachrichtendienst Twitter: "Freimütige Aussprache heute. In meinem Treffen mit Vizeaußenminister Deng Li habe ich betont: Deutschland steht zur Ein-China-Politik".

Iranische Delegation und EU-Beauftragter reisen nach Wien zu Atomgesprächen

Eine iranische Delegation sowie der EU-Beauftragte für den Iran, Enrique Mora, reisen am Mittwoch nach Wien, um dort die seit März festgefahrenen Gespräche zur Wiederbelebung des Atomabkommens aufzunehmen. Angesichts der Aussicht auf eine "Aufhebung der grausamen Sanktionen gegen unser Land" werde die Delegation unter der Leitung des iranischen Chefunterhändlers Ali Bagheri "in wenigen Stunden nach Wien aufbrechen", erklärte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nasser Kanani, am Mittwoch.

Europäische Kommission will Länder zum Wassersparen in der Landwirtschaft bringen

Zum Wassersparen soll nach Wünschen der EU-Kommission verstärkt aufbereitetes Abwasser wiederverwendet werden. Am Mittwoch legte die Brüsseler Behörde Leitlinien vor, wie Felder und andere landwirtschaftliche Flächen in den EU-Ländern verstärkt mit aufbereitetem Abwasser bewässert werden können. Europa leide "zunehmend unter Dürren", weshalb die Wiederverwendung von Wasser von entscheidender Bedeutung sei.

Hilfe durch ausländische Arbeitskräfte an Flughäfen läuft nur schleppend an

Die zur Entlastung der deutschen Flughäfen in Aussicht gestellte Hilfe durch rund 2.000 türkische Arbeitskräfte läuft nur sehr schleppend an. Wie ein Sprecher des Auswärtigen Amts, das für die Erteilung der Visa zuständig ist, am Mittwoch sagte, gingen nach dem Stand vom Vortag erst 44 Anträge ein. Nur bei einem dieser Anträge lag die notwendige Sicherheitsüberprüfung vor, dieses Visum konnte dann "zügig erteilt werden", sagte der Sprecher.

Taipeh: 27 chinesische Kampfflugzeuge dringen in Taiwans Taipeh Luftverteidigungszone ein

27 chinesische Kampfflugzeuge sind nach Angaben Taipehs am Mittwoch in die taiwanische Luftverteidigungszone geflogen. Die Flugzeuge der chinesischen Luftwaffe seien am Mittwoch in die Zone eingedrungen, teilte das Verteidigungsministerium Taiwans auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Der Vorfall ereignete sich vor dem Hintergrund des Besuchs der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan.

+++ Konjunkturdaten +++

USA:

ISM-Index Service Juli PROGNOSE: 54,0

ISM-Index Service Juli 56,7 (Juni: 55,3)

ISM-Index Service Aktivität Juli 59,9 (Juni: 56,1)

ISM-Index Service Beschäftigung Juli 49,1 (Juni: 47,4)

ISM-Index Service Preise Juli 72,3 (Juni: 80,1)

ISM-Index Service Auftragseingang Juli 59,9 (Juni: 55,6)

DJG/DJN/AFP/apo/sha/err

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2022 13:00 ET (17:00 GMT)