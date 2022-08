Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Koalitionspolitiker wollen Mitnahmeeffekte bei der Gas-Umlage verhindern

Koalitionspolitiker wollen verhindern, dass auch gesunde Unternehmen von der Gasumlage profitieren. "Um Mitnahmeeffekte und Übergewinne zu vermeiden, müssen wir als Gesetzgeber im Zweifelsfall auch bereit sein, die Kriterien für die Inanspruchnahme nachzuschärfen", sagte Dieter Janecek, wirtschaftspolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, dem Handelsblatt. Unter den Unternehmen, die Ausgleichszahlungen über die Umlage finanziert bekommen wollen, finden sich auch solche, die nicht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind.

Bundesregierung signalisiert Unterstützung für deutsche Olympia-Bewerbung

Die Bundesregierung hat Unterstützung für eine mögliche deutsche Bewerbung für die Olympischen Spiele signalisiert. Die inzwischen beendeten European Championships in München hätten gezeigt, "welche Begeisterung Sportgroßveranstaltungen in Deutschland auslösen können", sagte ein Sprecher des für Sport zuständigen Bundesinnenministeriums. Er fügte hinzu: "Wir unterstützen natürlich die Perspektive einer deutschen Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele in Deutschland."

Ministerium droht Fluggesellschaften mit Ende des Vorkasse-Prinzips

Das Bundesverbraucherschutzministerium hat den Fluggesellschaften mit einer Abschaffung des Vorkasse-Prinzips für Flugreisen gedroht, sollten die Unternehmen in den nächsten Wochen nicht zufriedenstellend auf Rückzahlungsforderungen ihrer Kunden für ausgefallene Flüge reagieren. Ein Ministeriumssprecher sagte in Berlin, dass sein Haus eine Bundesratsinitiative Niedersachsens für solch einen Schritt begrüße. Das Bundesverkehrsministerium sieht den Vorstoß hingegen kritisch.

Finnische Ministerpräsidentin Marin veröffentlicht nach Partyvideo negativen Drogentest

Nach der Veröffentlichung eines Party-Videos von ihr hat die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin das Ergebnis eines negativen Drogentests veröffentlicht. Die Werte des von einem Arzt unterzeichneten Tests hätten "keine Spuren von Drogen" nachgewiesen, erklärte Marins Büro am Montag. Eine Urinprobe der Regierungschefin sei auf Betäubungsmittel wie Kokain, Amphetamine, Cannabis und Opioide untersucht worden, sagte Marins Beraterin Iida Vallin der Nachrichtenagentur AFP.

Wirtschaftsindex der Chicago-Fed steigt im Juli

Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im Juli verstärkt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) stieg auf plus 0,27 (Juni: minus 0,25), wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Der aussagekräftigere gleitende Dreimonatsdurchschnitt verharrte bei minus 0,09. Ein CFNAI von Null signalisiert ein Wirtschaftswachstum auf historischem Trendniveau.

Bidens Corona-Berater Anthony Fauci kündigt Rückzug für Dezember an

Der oberste Corona-Berater von US-Präsident Joe Biden, Anthony Fauci, hat seinen Rückzug für Dezember angekündigt. Er werde seine Ämter als Direktor des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID) und als medizinischer Chefberater des Präsidenten niederlegen, erklärte Fauci am Montag. Er werde "das nächste Kapitel seiner Karriere" aufschlagen, ergänzte der 81-Jährige. "Ich gehe nicht in Rente."

EU hofft auf Treffen zu Atomabkommen mit Iran in dieser Woche

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hofft auf ein rasches Treffen zur Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens mit dem Iran von 2015. Borrell sagte, die Verhandlungen könnten womöglich diese Woche stattfinden. Allerdings liege noch keine offizielle Antwort der USA auf den Kompromissvorschlag der EU vor. Teheran warf Washington vor, die Gespräche zu verschleppen.

Iran wirft Washington Verzögerung bei Verhandlungen zu Atomabkommen vor

Der Iran hat den USA vorgeworfen, ihre Antwort zum abschließenden Entwurf zur Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015 zu verzögern. "Wir haben in der Hinsicht rechtzeitig agiert und haben uns immer verantwortungsvoll verhalten", sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nasser Kanani. Wichtig sei derzeit der "Verzug" auf US-Seite. "Die US-Regierung ist verantwortlich für die derzeitige Situation, und wenn sie politische Entschlossenheit zeigen würde", könnte der Übergang zur nächsten Stufe erfolgen.

