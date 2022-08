Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

EZB-Chefvolkswirt Lane plädiert für möglichst stetige Zinserhöhungen

Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte ihre Zinsen nach Aussage von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane in einem möglichst gleichmäßigen Tempo in Richtung des angestrebten Niveaus anheben. Bei der Jahrestagung der Central Bank Research Association in Barcelona sagte Lane laut veröffentlichtem Redetext: "Man muss sich klarmachen, dass die mittleren und längeren Segmente der Renditekurve, die für die Finanzierungsbedingungen in der Wirtschaft am wichtigsten sind, viel stärker auf den erwarteten Zielsatz (terminal rate) reagieren als auf den genauen Zeitplan für die Annäherung an diesen Satz. Ein gleichmäßiges Tempo - weder zu langsam noch zu schnell - bei der Annäherung an den angestrebten Zins ist aus mehreren Gründen wichtig."

EU-Energieminister halten nächste Woche Dringlichkeitstreffen ab

Angesichts der Energiekrise infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine werden die Energieminister der EU-Länder am 9. September in Brüssel zu einem Dringlichkeitstreffen zusammen kommen. Das kündigte der tschechische Industrie- und Handelsminister Jozef Sikela am Montag auf Twitter an. "Wir müssen den Energiemarkt in Ordnung bringen", schrieb er dazu. Tschechien hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne.

Deutschland und Polen uneins über weiteren Oder-Ausbau

Deutschland und Polen haben angesichts des Fischsterbens in der Oder keine Einigung hinsichtlich der weiteren Ausbaupläne für den Fluss erzielen können. "Ich finde, dass die Ausbaumaßnahmen gestoppt werden müssen", sagte Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) am Montag nach einer Tagung des deutsch-polnischen Umweltrats im brandenburgischen Bad Saarow. Sie habe mit ihrer polnischen Kollegin Anna Moskwa dazu jedoch keine Einigung erreichen können.

Irakischer Schiiten-Führer Moktada Sadr verkündet "endgültigen" Rückzug aus Politik

Inmitten der schweren politischen Krise im Irak hat der einflussreiche Schiiten-Führer Moktada Sadr seinen "endgültigen" Rückzug aus der Politik verkündet. "Ich habe beschlossen, mich nicht in politische Angelegenheiten einzumischen, deshalb kündige ich jetzt meinen endgültigen Rückzug an", erklärte Sadr am Montag im Onlinedienst Twitter. Er werde auch mit wenigen Ausnahmen alle mit seinem Namen und dem Namen seiner Familie verbundenen Institutionen schließen, kündigte Sadr an.

Nasa sagt Start der Artemis-Mondmission für Montag ab

Die Nasa hat den für Montag geplanten Start ihrer Artemis-Mondmission abgesagt. Grund seien technische Probleme an einem der Raketentriebwerke, teilte die US-Raumfahrtbehörde mit. Nächstmögliche Starttermine sind nun der kommende Freitag sowie Montag nächster Woche.

Autofähre mit 300 Menschen an Bord vor Schwedens Küste in Brand geraten

Vor der schwedischen Küste ist am Montag eine Autofähre mit rund 300 Menschen an Bord in Brand geraten. Nach Angaben eines Sprechers der schwedischen Schifffahrtsbehörde wurden drei Hubschrauber und sieben Schiffe vor Ort geschickt und es wurde mit der Evakuierung der Fähre begonnen. Demnach war der Brand auf dem Autodeck ausgebrochen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab/err

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2022 13:00 ET (17:00 GMT)