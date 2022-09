Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Heil warnt vor Versäumnissen bei der Sicherung von Fachkräften

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat vor Wachstumseinbußen gewarnt, falls es in Deutschland künftig keine bessere Sicherung von Fachkräften gibt. "Fachkräftesicherung ist neben der Frage der Modernisierung unserer Energieversorgung und neben der Digitalisierung die entscheidende Frage für Wohlstandssicherung in diesem Land", sagte Heil bei einer Pressekonferenz mit Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nach einem Fachkräftegipfel in Berlin.

Von der Leyen will Zufallsgewinne von Energiefirmen begrenzen

Die EU-Kommission will mit einer Umverteilung von Zufallsgewinnen und verbindlichen Energiesparzielen die hohen Energiekosten begrenzen. Die Kommission schlage "eine Obergrenze" für die Gewinnmargen von Unternehmen vor, die derzeit billig Strom produzieren, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel. Diese "unerwarteten Gewinne" sollten an "besonders betroffene Haushalte und Betriebe" umgeleitet werden.

EU-Kommission strebt Preisdeckel für russisches Gas an

Die EU-Kommission strebt einen Preisdeckel für Gasimporte aus Russland an. "Wir werden einen Preisdeckel für russisches Gas vorschlagen", sagte Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Brüssel. "Das Ziel ist hier ganz klar. Wir müssen Russlands Einnahmen verringern, die (Staatschef Wladimir) Putin zur Finanzierung seines grausamen Krieges gegen die Ukraine verwendet."

Truss will Post-Brexit-Konflikt mit der EU beenden

Die neue britische Premierministerin Liz Truss will den Dauerstreit mit der EU infolge des Brexit beenden. Die 47-Jährige sagte im Parlament in London, sie sei "entschlossen", den Konflikt um den Handel mit Nordirland beizulegen. Truss stellte sich erstmals seit ihrer Ernennung durch Queen Elizabeth II. den Fragen der Abgeordneten. Zuvor hatte sie ihre erste Kabinettssitzung geleitet.

Defizit in der US-Handelsbilanz deutlich gesunken

Das Defizit in der US-Handelsbilanz hat sich im Juli den vierten Monat in Folge verringert, da die weltweite Nachfrage nach US-Waren und Tourismus zunahm, während die Nachfrage der US-Käufer auf Importe nachließ. Das Defizit betrug nach vorläufigen Berechnungen 70,65 Milliarden Dollar nach revidiert 80,88 (vorläufig: 79,61) Milliarden im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 70,20 Milliarden Dollar gerechnet.

Fed/Mester: Weitere Zinserhöhungen wegen Inflation notwendig

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank von Cleveland, Loretta Mester, geht zwar nicht von einer Rezession für die US-Wirtschaft aus, sieht dafür aber erhöhte Risiken. Dennoch müsse die Notenbank ihre Zinserhöhungen fortsetzen, um die Inflation zu bekämpfen, sagte Mester in einem Podcast bei Market News International.

Bank of Canada hebt Leitzins um 0,75 Punkte auf 3,25 Prozent an

Die kanadische Notenbank hat mit einer erneut kräftigen Zinserhöhung dafür gesorgt, dass der Leitzins in dem Land zum ersten Mal seit 14 Jahren wieder über der Marke von 3 Prozent steht.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste Woche Sep +10,9% gg Vorjahr

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 07, 2022 13:00 ET (17:00 GMT)